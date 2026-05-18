Allegri incontra Cardinale, le richieste del tecnico per restare al Milan: può dire addio nonostante la Champions!

Allegri incontra Cardinale, le richieste del tecnico per restare al Milan: può dire addio nonostante l’eventuale qualificazione in Champions!

Il futuro di Massimiliano Allegri al Milan sarà definito soltanto al termine della stagione. Lo ha spiegato lo stesso tecnico rossonero, ripreso anche da La Gazzetta dello Sport: «A fine stagione ci incontreremo per valutare l’annata, per vedere quello che abbiamo sbagliato e per migliorare la squadra, sempre nell’interesse del club». Il punto di partenza sarà la sfida contro il Cagliari, decisiva per capire se il Milan riuscirà a centrare la qualificazione alla prossima Champions League.

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Allegri Milan, senza Champions l’addio resta possibile

Dal punto di vista contrattuale, Allegri è legato al club fino al 30 giugno 2027. In caso di qualificazione alla Champions League, l’accordo si allungherebbe automaticamente fino al 2028, con ingaggio aumentato a 6 milioni netti. Ma la permanenza del tecnico livornese non dipenderà solo dal contratto.

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Secondo la Gazzetta dello Sport, senza Champions l’addio diventerebbe uno scenario possibile e probabilmente concreto. Con l’accesso alla massima competizione europea, invece, la continuità sarebbe la soluzione più naturale. Gerry Cardinale, patron di RedBird, avrebbe già avuto un confronto con l’allenatore e, pur con insoddisfazione per il finale di stagione, vorrebbe proseguire con lui.

Allegri Milan, mercato e dirigenza al centro del confronto

Il nodo sarà il progetto. Allegri chiederà garanzie tecniche, rinforzi mirati e una programmazione chiara. Il Milan dovrà costruire una rosa in grado di affrontare campionato e coppa europea con esperienza, intensità e senso di appartenenza.

Restano però da chiarire anche gli assetti dirigenziali. Igli Tare, direttore sportivo, sembra destinato all’addio; la posizione dell’ad Giorgio Furlani è in bilico; il ruolo di Zlatan Ibrahimovic, senior advisor, andrà definito meglio. Il tecnico vuole capire con chi programmare il futuro.

Tra i profili graditi ci sarebbero giocatori di spessore come Dusan Vlahovic, Leon Goretzka, Mario Gila e Filip Kostic. Come riferito da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il Milan difficilmente si separerà da Allegri per scelta propria. Molto dipenderà, però, dalle valutazioni dello stesso allenatore.