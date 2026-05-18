Lazio, primi movimenti per il dopo Sarri: contatti con Toppmöller e retroscena sul sondaggio

Post Sarri, la Lazio adesso accelera: Fabiani valuta Toppmöller e spunta un retroscena interessante. Le ultimissime

La Lazio ha iniziato a muoversi in vista della prossima stagione, mentre il futuro di Maurizio Sarri resta sempre più incerto. Il rapporto tra il tecnico e il club sembra essere arrivato a un punto estremamente delicato, al punto che l’ipotesi di un addio a fine campionato appare oggi concreta. In attesa della decisione definitiva, la società si sta già guardando intorno per non farsi trovare impreparata.

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Un nome nuovo: Toppmöller nel mirino di Fabiani

Tra le opzioni valutate nelle ultime ore spunta anche quella di Dino Toppmöller, allenatore tedesco ed ex attaccante, attualmente libero dopo la conclusione della sua esperienza all’Eintracht Francoforte. Secondo gazzetta.it, tra la fine dell’inverno e l’inizio della primavera il direttore sportivo Angelo Fabiani avrebbe avuto un primo contatto esplorativo con il tecnico: un colloquio utile per sondare disponibilità, condizioni e margini di un’eventuale trattativa.

Un profilo internazionale per il nuovo ciclo

La candidatura di Toppmöller rappresenta una pista diversa rispetto ai nomi italiani finora accostati alla panchina biancoceleste. Prima dell’esperienza triennale all’Eintracht, il tecnico aveva lavorato come vice al Lipsia e soprattutto al Bayern Monaco, costruendo un percorso internazionale di buon livello.

In caso di separazione da Sarri, la Lazio dovrà decidere se puntare su una soluzione di continuità o aprire un ciclo completamente nuovo. In questo scenario, l’opzione Toppmöller aggiunge un elemento di forte discontinuità e arricchisce il valzer delle panchine che si prepara a coinvolgere diversi club di Serie A.

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