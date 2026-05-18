PSG, fastidio al polpaccio per Ousmane Dembélé: le ultimissime sulle sue condizioni

PSG, Ousmane Dembélé si ferma per un fastidio al polpaccio: ecco tutte le ultime novità dall’infermeria

Piccolo sospiro di sollievo per Ousmane Dembélé. Il Pallone d’Oro in carica era stato costretto al cambio al 27’ della sfida tra Paris FC e PSG, alimentando timori in vista della finale di UEFA Champions League del 30 maggio contro l’Arsenal di Mikel Arteta. Le prime verifiche mediche, però, hanno escluso lesioni.

Il PSG ha diffuso un comunicato ufficiale spiegando che il giocatore ha accusato un fastidio al polpaccio destro. Una notizia che, pur richiedendo monitoraggio nei prossimi giorni, lascia aperta la possibilità di recupero per l’appuntamento più importante della stagione.

🎧 Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio.

COMUNICATO – “Uscito dal campo per precauzione a causa di un fastidio al polpaccio destro avvertito durante la partita di ieri sera contro il Paris FC, Ousmane Dembélé rimarrà in infermeria per i prossimi giorni”.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo



