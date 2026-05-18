Rudiger resta al Real Madrid: sfuma definitivamente l’ipotesi Juventus

Rudiger Juventus, capitolo ormai chiuso: il difensore ha accettato il rinnovo annuale con il Real Madrid

Antonio Rüdiger ha accettato la proposta di rinnovo del Real Madrid e continuerà a vestire la maglia blanca per un’altra stagione. A riportarlo è AS. Il difensore tedesco puntava inizialmente a un accordo biennale, ma ha poi preso atto della rigida politica del club, che per i giocatori oltre una certa età prevede esclusivamente rinnovi annuali. Una scelta che si inserisce nel nuovo progetto tecnico: José Mourinho ripartirà proprio da lui e da Dean Huijsen.

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Arrivato a Madrid nell’estate 2022, Rüdiger ha saputo scalare le gerarchie fino a diventare un pilastro della retroguardia di Ancelotti. Nonostante le offerte milionarie ricevute negli ultimi anni — in particolare una proposta faraonica dall’Arabia Saudita — il centrale ha sempre scelto di restare fedele al Real Madrid, convinto del ruolo centrale che ricopre nello spogliatoio e nel progetto sportivo.

In vista della prossima stagione, la difesa che sarà guidata da Mourinho poggerà sulle certezze rappresentate da Huijsen, dallo stesso Rüdiger e da Éder Militão. Restano invece forti dubbi sulla permanenza di Raúl Asencio, mentre appare ormai scontato l’addio di David Alaba, il cui contratto in scadenza non verrà rinnovato.

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