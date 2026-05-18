Malagò: «Conte e Ranieri? Penso che solo un irresponsabile oggi potrebbe anticipare qualcosa. Bisogna capire le disponibilità»

Malagò: «Nuovo ct Italia? Dovrà essere una figura che sposi un percorso in cui ognuno divrà mettersi in gioco». Le sue parole

Il candidato alla presidenza della FIGC, Giovanni Malagò, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24, soffermandosi sulle proprie sensazioni in vista delle elezioni del 22 giugno e illustrando i punti centrali della sua candidatura. Un passaggio mediatico significativo nel percorso che porterà al voto, utile per delineare clima, priorità e visione del possibile futuro presidente federale.

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CALCIO FEMMINILE – «Mi sembra un movimento in grande crescita e con grande personalità. Bisogna attirare l’attenzione degli stakeholders e aumentare la platea. Abbiamo un dovere di far aumentare l’interesse»

NUOVO CT ITALIA – «Ineleggibilità? Non posso dare una risposta. È una cosa che non sussiste, i fatti sono chiari su molti punti di vista. Conte e Ranieri? Penso che solo un irresponsabile oggi potrebbe anticipare qualcosa. Bisogna capire le disponibilità, credo che però su una cosa non avrò dubbi: dovrà essere una figura che sposi un percorso in cui ognuno divrà mettersi in gioco»

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