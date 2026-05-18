Arsenal, vittoria pesantissima: Burnley ko e vantaggio che sale a +5 sul City

L’Arsenal scappa a +5 in classifica: successo fondamentale sul Burnley e pressione ora sul Manchester City. Tutti i dettagli

La volata per il titolo di Premier League resta un duello serrato tra Arsenal e Manchester City. I Gunners hanno allungato a +5 grazie all’1‑0 sul Burnley, deciso da un colpo di testa di Havertz nel primo tempo. Martedì 19 maggio toccherà alla squadra di Guardiola provare a rispondere contro il Bournemouth, con l’obiettivo di riportarsi a –2.

🎧 Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio.

Il mezzo passo falso del City contro l’Everton (3‑3) pesa eccome, mentre il successo dell’Arsenal sul West Ham — con brivido finale — ha rappresentato un passaggio chiave nella corsa al titolo. Ora mancano due giornate per i Citizens e una sola per la squadra di Arteta.

Il calendario dell’Arsenal

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

38ª giornata: Crystal Palace‑Arsenal Oltre alla Premier, i Gunners saranno protagonisti anche in Champions League, con la finale del 30 maggio contro il PSG. Prima, però, c’è da chiudere il discorso in campionato.

Il calendario del Manchester City

La vittoria dell’Arsenal ha fatto scivolare il City a –5, ma un successo contro il Bournemouth riporterebbe tutto a –2.

37ª giornata: Bournemouth‑Manchester City

38ª giornata: Manchester City‑Aston Villa

Cosa succede in caso di arrivo a pari punti

Lo scenario non è da escludere. In caso di parità, il regolamento Premier prevede come primo criterio la differenza reti: al momento Arsenal e City sono entrambe a +43. Il secondo criterio è quello degli scontri diretti, che vede la squadra di Guardiola in vantaggio.