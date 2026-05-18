Sondaggio Barça per Lautaro Martinez: contattato l’agente, sul tavolo tre nomi per sostituire Lewandowski

Dall’Argentina: il Barcellona ha contattato l’agente di Lautaro Martinez, emergono i dettagli sul sondaggio di mercato

La stagione di Lautaro Martinez è stata l’ennesima conferma del suo status di leader tecnico ed emotivo dell’Inter. Numeri da fuoriclasse, prestazioni da trascinatore e un impatto costante nei momenti decisivi: il Toro continua a imporsi come uno degli attaccanti più completi del panorama europeo. E inevitabilmente, le big del continente restano alla finestra.

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Secondo quanto riportato da TycSports, il Barcellona — alla ricerca di un centravanti di alto livello per il post-Lewandowski — avrebbe contattato l’agente dell’argentino per informarsi sulle condizioni economiche richieste dall’Inter in caso di eventuale cessione. Un primo approccio esplorativo, che conferma l’interesse blaugrana ma che, al momento, non va oltre la fase preliminare.

La dirigenza catalana sta valutando tre piste principali per il nuovo attacco: Julián Álvarez in cima alla lista, poi lo stesso Lautaro e João Pedro. Tutte soluzioni monitorate, ma ancora lontane da una trattativa concreta.

Il fascino del Barça, però, resta intatto. E non è escluso che nelle prossime settimane possano esserci nuovi contatti tra il club e l’entourage del capitano nerazzurro, anche se l’Inter considera Lautaro un pilastro del proprio progetto tecnico.

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