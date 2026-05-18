Parma, il verdetto completo degli esami per Elphege e Rinaldi: doppio stop confermato in vista dell’ultima giornata

In vista dell’ultima giornata di campionato arrivano aggiornamenti significativi dall’infermeria del Parma riguardo le condizioni di Nesta Elphege e Filippo Rinaldi. Nella giornata del 18 maggio i due giocatori si sono sottoposti agli esami strumentali dopo i problemi fisici accusati nelle ultime ore.

L’esito non lascia spazio a dubbi: entrambi saranno indisponibili per l’ultima sfida di campionato contro il Sassuolo, in programma domenica 24 maggio alle 15 allo stadio Ennio Tardini. Una doppia assenza che riduce le rotazioni a disposizione di Carlos Cuesta proprio nel momento conclusivo della stagione.

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COMUNICATO – “Parma Calcio 1913 comunica che nella giornata di oggi sono stati sottoposti ad esami strumentali i calciatori Nesta Elphege e Filippo Rinaldi. Gli accertamenti hanno evidenziato una lesione di basso grado a carico dei flessori della coscia di sinistra per l’attaccante ed un risentimento tendineo – articolare a carico della spalla sinistra per il portiere. Entrambi i calciatori inizieranno le terapie e l’iter riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica monitorati dallo staff sanitario del Club”.

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