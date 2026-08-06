Fiorentina-Deportivo La Coruña 1-1, Ndour non basta: pari in extremis al Viola Park

Fiorentina raggiunta nel finale dal Deportivo La Coruña: in gol Ndour, brilla anche Atta. Ecco com’è andata l’amichevole al Viola Park

La Fiorentina chiude il proprio precampionato con un pareggio per 1-1 contro il Deportivo La Coruña, formazione neopromossa nella Liga spagnola. Al Viola Park la squadra allenata da Fabio Grosso ha controllato il gioco per lunghi tratti, passando in vantaggio con Cher Ndour, prima di essere raggiunta nei minuti conclusivi.

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I viola hanno mostrato buone trame offensive nonostante il caldo e una condizione atletica ancora da perfezionare. Il risultato, tuttavia, lascia qualche rimpianto per una partita condotta quasi interamente e sfuggita proprio nel finale.

Ndour sblocca la partita con una splendida conclusione

La Fiorentina ha trovato il vantaggio al 17’ grazie a una pregevole azione da calcio piazzato. Nicolò Fagioli ha disegnato una punizione morbida verso l’area, Radu Dragusin ha prolungato di testa e Ndour ha concluso con un potente destro al volo, mandando il pallone sotto la traversa.

Il centrocampista ex Paris Saint-Germain, utilizzato con continuità durante tutte le amichevoli estive, ha confermato di voler conservare un ruolo importante nelle rotazioni. Dopo la crescita mostrata nella parte finale della scorsa stagione, Ndour vuole evitare di scivolare in secondo piano nonostante gli arrivi di Christ Oulai e Arthur Atta.

Atta conquista gli applausi del pubblico viola

Tra i protagonisti della gara anche Atta, schierato insieme ad Albert Gudmundsson alle spalle di Moise Kean. L’ex centrocampista dell’Udinese non ha trovato gol o assist, ma ha impressionato per personalità, qualità tecnica e capacità di creare superiorità.

Nel secondo tempo una sua giocata in mezzo al campo ha strappato gli applausi del pubblico: controllo elegante, avversario superato e pallone consegnato a Fagioli per proseguire l’azione. La sua uscita dal campo, a circa dieci minuti dalla fine, è stata accompagnata da un’altra ovazione.

Nsongo firma il pareggio all’89’

Il Deportivo aveva già sfiorato il pareggio al 71’, quando Eddahchouri aveva colpito la traversa con un colpo di testa da distanza ravvicinata. Il gol dell’1-1 è arrivato all’89’: su una punizione a due in area, Nsongo ha sfruttato una deviazione della barriera viola e battuto il portiere.

La Fiorentina conclude così il proprio programma di amichevoli. L’ultimo test, inizialmente previsto per l’8 agosto contro il Modena, è stato infatti annullato.