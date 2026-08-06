Sassuolo-Celta Vigo 1-4, rosso a Laurienté: l’espulsione cambia l’amichevole. L’attaccante neroverde perde la testa dopo un fallo subito

Sassuolo sconfitto dal Celta Vigo dopo un finale complicato: l’episodio del rosso a Laurienté per fallo di reazione cambia la partita

Il Sassuolo di Alberto Aquilani chiude con una pesante sconfitta per 4-1 l’amichevole contro il Celta Vigo, ma il risultato finale non racconta completamente l’andamento della partita. La formazione neroverde aveva infatti disputato una gara equilibrata e offerto diversi segnali positivi fino all’episodio che ha cambiato la sfida: l’espulsione di Armand Laurienté sul punteggio di 1-1.

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Con le due squadre ancora in parità, il Sassuolo stava provando a gestire il possesso e a costruire l’azione dalla propria metà campo. La gara è però cambiata al minuto 76, quando un duro intervento di Yoel Lago ha provocato la reazione dell’attaccante francese.

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Il duro intervento su Laurienté

L’azione si è sviluppata nei pressi della linea laterale, proprio davanti alle due panchine. Laurienté, pressato dal difensore spagnolo, aveva scelto di effettuare un retropassaggio verso il proprio portiere. Nel momento del calcio, però, Lago è intervenuto da dietro in maniera dura, facendo cadere rovinosamente a terra il calciatore neroverde.

Un contrasto giudicato eccessivo, soprattutto considerando il carattere amichevole della partita. Alcuni giocatori del Sassuolo si sono immediatamente avvicinati al difensore del Celta Vigo per protestare e chiedere spiegazioni.

La reazione e il cartellino rosso

La situazione è degenerata quando Laurienté si è rialzato. Il francese si è diretto verso Lago, mettendogli le mani all’altezza del collo e spingendolo con forza a terra. L’arbitro, vicino all’azione, è intervenuto immediatamente estraendo il cartellino rosso nei confronti dell’attaccante.

La reazione del giocatore ha lasciato il Sassuolo in inferiorità numerica proprio nella fase decisiva dell’incontro. Un episodio che ha compromesso quanto di buono costruito fino a quel momento dalla squadra di Aquilani.

Il Celta Vigo dilaga nel finale

Con un uomo in più, il Celta Vigo ha aumentato la pressione e approfittato degli spazi concessi dalla retroguardia neroverde. Il Sassuolo ha perso equilibrio e compattezza, subendo tre reti negli ultimi minuti.

A decidere definitivamente la sfida è stato Gonzalez, autore di una tripletta che ha fissato il risultato sul 4-1. Per Aquilani restano le indicazioni positive offerte nella prima parte della gara, ma anche la necessità di lavorare sulla gestione dei momenti di tensione.