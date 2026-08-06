Como, ufficiale Yan Couto dal Borussia Dortmund: prestito con riscatto da 20 milioni. Il comunicato e le sue prime parole

Yan Couto è un nuovo giocatore del Como: i lariani ufficializzato l’acquisto del terzino dal Borussia Dortmund. Le sue parole e quelle di Fabregas

Il Como continua a essere protagonista del mercato estivo e ufficializza un nuovo rinforzo di livello internazionale. Il club lariano ha annunciato l’arrivo di Yan Couto dal Borussia Dortmund, completando un’operazione in prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro.

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L’esterno brasiliano, classe 2002, metterà a disposizione di Cesc Fàbregas qualità tecnica, velocità e capacità di ricoprire più posizioni sulla fascia destra. Un innesto importante per una squadra intenzionata a consolidare il proprio progetto e ad alzare ulteriormente il livello della rosa.

Il comunicato ufficiale del Como

Il club ha presentato così il nuovo acquisto:

«Como 1907 è lieto di annunciare l’ingaggio in prestito dell’esterno destro della nazionale brasiliana Yan Couto dal Borussia Dortmund per la stagione 2026/27. Nato nel 2002, Couto ha iniziato la sua carriera al Coritiba prima di passare al Manchester City nel 2020. In seguito ha maturato esperienza con Girona, Braga e Borussia Dortmund, passando a titolo definitivo al club tedesco nel 2025. Giocatore dinamico e dotato tecnicamente, Couto può ricoprire diversi ruoli sulla fascia destra, portando a Como l’esperienza maturata in Bundesliga, Champions League, Europa League e Mondiale per Club. A livello internazionale, ha vinto la Coppa del Mondo FIFA U-17 del 2019 con il Brasile e ha esordito in Nazionale maggiore nel 2023».

Il curriculum di Couto testimonia la dimensione dell’operazione. Nonostante la giovane età, il brasiliano ha già maturato esperienze in diversi campionati europei e nelle principali competizioni internazionali.

Fàbregas accoglie il nuovo esterno

L’allenatore del Como ha sottolineato le caratteristiche che hanno spinto la società a puntare sul giocatore:

«Yan è un giocatore coraggioso e tecnicamente forte che ci offre diverse opzioni sulla fascia destra. Gli piace giocare in avanti, ha una grande energia e si adatta bene al nostro modo di giocare. È ancora giovane, ma ha già maturato un’esperienza importante e crediamo che possa continuare a crescere con noi».

Le prime parole di Yan Couto

Il brasiliano ha mostrato entusiasmo per l’inizio della nuova esperienza in Serie A:

«Sono molto felice di essere qui, mi piace molto il modo di giocare della squadra e la sua filosofia, spero di aiutare la squadra a migliorare ancora di più. Credo che questo sia uno step importante per la mia carriera, non vedo l’ora di cominciare».

L’arrivo di Couto conferma dunque le ambizioni del Como, deciso a costruire una squadra giovane, tecnica e adatta alle idee offensive di Fàbregas.