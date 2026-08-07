Napoli, idea Gabriel Jesus per l’attacco: contatti con l’entourage del brasiliano

Il Napoli su Gabriel Jesus: non solo una suggestione ma una pista concreta per l’attacco! I partenopei avviano i contatti con l’entourage

Il Napoli valuta con attenzione il profilo di Gabriel Jesus per rinforzare il reparto offensivo. Il club azzurro avrebbe infatti avviato i primi contatti con l’entourage dell’attaccante brasiliano dell’Arsenal, profilo da tempo apprezzato da Massimiliano Allegri.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

L’indiscrezione, emersa inizialmente in Brasile attraverso Globo, è stata successivamente confermata anche da Sky Sport. Al momento non risulta ancora una trattativa avanzata, ma il nome dell’ex Manchester City è entrato concretamente nelle valutazioni della dirigenza partenopea.

Gabriel Jesus piace da tempo ad Allegri

Il classe 1997 rappresenterebbe una soluzione di grande esperienza internazionale per l’attacco del Napoli. Dal suo arrivo all’Arsenal nel 2022, Gabriel Jesus ha realizzato 32 gol in 123 presenze, mettendo a disposizione della squadra londinese qualità tecnica, capacità di muoversi su tutto il fronte offensivo e conoscenza delle competizioni europee.

Il suo eventuale arrivo sarebbe però strettamente collegato alle operazioni in uscita. Il Napoli deve infatti rispettare determinati equilibri economici e numerici prima di poter accelerare per nuovi rinforzi.

Il futuro di Lucca e Lukaku può cambiare il mercato

Tra i giocatori che potrebbero lasciare il club ci sono Lorenzo Lucca e soprattutto Romelu Lukaku. Il centravanti belga sembra intenzionato a proseguire la propria carriera in Europa, mentre alcune possibili destinazioni alternative non lo avrebbero convinto.

Lukaku era stato acquistato dal Chelsea per circa 30 milioni di euro, con il club inglese che conserva anche una percentuale del 40% sulla futura rivendita. Una sua eventuale partenza libererebbe spazio importante sia dal punto di vista tecnico sia economico.

Anche Lang può finanziare l’operazione

Un’altra situazione da monitorare riguarda Noa Lang, accostato all’Ajax. La possibile uscita dell’esterno olandese, insieme a quella di Lukaku, potrebbe fornire al Napoli le risorse necessarie per provare l’affondo su Gabriel Jesus.

Per il momento si tratta dunque di una pista da seguire, ma il gradimento di Allegri e i primi contatti con l’entourage rendono il brasiliano uno dei nomi più interessanti per il futuro dell’attacco azzurro.