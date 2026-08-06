UEFA contro Infantino, confermato il boicottaggio delle competizioni FIFA: «Persa la fiducia»

UEFA-FIFA, lo scontro con Infantino continua: la nota di Cefarin conferma la fiducia persa nei confronti del presidente della FIFA

Lo scontro tra UEFA e FIFA entra in una nuova fase. Nonostante Gianni Infantino abbia ricevuto il «pieno appoggio» del consiglio direttivo della federazione internazionale, l’organismo europeo ha confermato la propria posizione critica nei confronti del presidente e ribadito l’intenzione di boicottare le competizioni organizzate dalla FIFA.

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Al centro della frattura resta il progetto, successivamente ritirato, che prevedeva la vendita a investitori privati di alcune quote di una società incaricata di gestire le principali competizioni mondiali. Il piano promosso da Infantino era stato respinto da tre confederazioni continentali, costringendo la FIFA a fare un passo indietro.

Per la UEFA, tuttavia, il semplice ritiro della proposta non è sufficiente. Attraverso una nota ufficiale, l’organismo europeo ha chiarito che non sono state ancora rispettate tutte le condizioni poste per tornare a partecipare alle competizioni FIFA.

Le condizioni poste dalla UEFA

Nel comunicato viene ribadita la contrarietà a qualsiasi ipotesi di privatizzazione dei principali tornei internazionali e viene chiesta una garanzia precisa affinché progetti simili non vengano riproposti in futuro.

«Le federazioni della UEFA sono state molto chiare riguardo alle condizioni legate alla non partecipazione alle competizioni FIFA. Innanzitutto, le proposte di privatizzare le principali competizioni dovevano essere ritirate e, in secondo luogo, bisognava garantire che tentativi di snaturare il gioco in questo modo non si ripeteranno mai più».

La UEFA ritiene quindi che la FIFA non abbia fornito rassicurazioni sufficienti per ricomporre la frattura. Il problema non riguarda soltanto il progetto economico ritirato, ma anche il rapporto di fiducia con la leadership di Infantino.

La UEFA conferma la sfiducia in Infantino

La parte più dura della nota riguarda direttamente il presidente della FIFA. L’organismo europeo ha infatti confermato di non aver modificato la propria posizione dopo il sostegno ricevuto da Infantino all’interno del consiglio direttivo.

«Queste condizioni non sono state soddisfatte. Inoltre, la UEFA ha chiarito in modo inequivocabile nella sua dichiarazione di sabato di aver perso fiducia nella presidenza di Gianni Infantino. Tale posizione rimane invariata. L’annuncio di ieri (mercoledì) secondo cui alcune persone impiegate dal presidente della FIFA (e le cui carriere dipendono dal suo favore) sono d’accordo con lui non cambia nulla».

La tensione tra le due principali istituzioni calcistiche internazionali resta dunque altissima. Senza nuove garanzie da parte della FIFA, il boicottaggio annunciato dalla UEFA è destinato a proseguire.