Calciomercato Roma, proposto Rodrigo Mora del Porto: chi è il talento classe 2007

Roma, Jorge Mendes propone Rodrigo Mora ai giallorossi per l’attacco: il Galatasaray resta in corsa. Alla scoperta del talento del Porto

La Roma valuta un nuovo profilo di grande prospettiva per il proprio reparto offensivo. Come riferito da Fabrizio Romano, ai giallorossi è stato proposto Rodrigo Mora, talento portoghese classe 2007 di proprietà del Porto e considerato uno dei giovani più interessanti del panorama europeo.

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Sul giocatore è da tempo in pressing anche il Galatasaray, ma nelle ultime ore si sarebbe aperta una possibilità concreta anche per la Roma. Un ruolo importante nella vicenda può essere ricoperto da Jorge Mendes, che segue il futuro del ragazzo e sta valutando le possibili soluzioni per la prossima tappa della sua carriera.

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Chi è Rodrigo Mora

Nato il 5 maggio 2007, Mora è un trequartista di circa 1,68 metri, prevalentemente destro. Può giocare alle spalle della punta, partire dalla fascia sinistra per accentrarsi o essere utilizzato come seconda punta.

La sua struttura fisica compatta rappresenta una caratteristica funzionale al suo calcio. Il portoghese sfrutta infatti un baricentro basso, grande rapidità nei cambi di direzione e ottime capacità di equilibrio per muoversi negli spazi stretti e liberarsi dalla pressione degli avversari.

La carriera nel Porto

Mora cresce nel settore giovanile del Porto dopo i primi passi nel Custóias e si mette subito in mostra per numeri offensivi fuori dalla norma. Con l’Under 15, nella stagione 2021/22, realizza 29 gol in 34 partite.

Il percorso procede rapidamente fino al Porto B, con cui diventa il più giovane calciatore ad andare a segno nella storia della Segunda Liga. La società comprende presto di avere tra le mani un talento fuori dal comune e decide di anticiparne progressivamente il confronto con il calcio professionistico.

Il salto definitivo in prima squadra arriva nel 2024. Mora debutta in campionato contro l’Arouca e, nel corso della stagione, conquista sempre più spazio.

L’esplosione nella stagione 2024/25

La consacrazione arriva nella stagione 2024/25, chiusa con 10 gol e 4 assist in 23 presenze di campionato. Numeri particolarmente significativi per un giocatore che aveva soltanto 17 anni per gran parte dell’annata.

Il suo rendimento gli vale diversi riconoscimenti individuali e convince il Porto a blindarlo. Nel maggio 2025 arriva infatti il rinnovo fino al 2030, con una clausola rescissoria da 70 milioni di euro.

La stagione successiva è meno brillante sul piano realizzativo, ma Mora continua a maturare esperienza ad alto livello e fa parte della rosa che conquista il campionato portoghese 2025/26.

I traguardi con il Portogallo

Il talento di Mora emerge anche con le selezioni giovanili portoghesi. All’Europeo Under 17 del 2024 realizza 5 gol, chiudendo come miglior marcatore della competizione e trascinando il Portogallo fino alla finale.

Nella stessa stagione aveva già chiuso da capocannoniere della Youth League con 7 reti. Successivamente compie il salto verso l’Under 21, continuando a mostrare una notevole capacità di incidere anche contro giocatori più grandi.

Che giocatore è Rodrigo Mora

Il principale punto di forza di Mora è la qualità tecnica. Ama ricevere tra le linee, orientare rapidamente il controllo e creare superiorità attraverso dribbling, passaggi verticali e combinazioni nello stretto.

È particolarmente efficace nel gioco a un tocco, negli uno-due e nella rifinitura. Pur essendo destro, sa utilizzare anche il sinistro e possiede una capacità realizzativa superiore alla media per un trequartista.

Non è invece un esterno classico che vive esclusivamente di velocità e progressioni sulla fascia. La sua rapidità emerge soprattutto nei primi metri, nei cambi di direzione e nella velocità di pensiero.

Anche senza palla sa rendersi pericoloso: attacca l’area partendo da posizione arretrata, trova spazi tra centrocampo e difesa e può trasformarsi rapidamente da rifinitore a finalizzatore.

Dove può ancora migliorare

Il principale margine di crescita riguarda la continuità. Dopo l’esplosione della stagione 2024/25, Mora ha vissuto un’annata successiva meno produttiva sotto porta.

Dovrà inoltre aumentare la propria efficacia quando viene costretto a ricevere spalle alla porta contro avversari più strutturati fisicamente. Anche resistenza, intensità nel pressing e capacità di ripetere gli sprint sono aspetti sui quali può ancora compiere passi avanti.

Perché Rodrigo Mora può piacere alla Roma

Dal punto di vista tecnico, il profilo si sposa bene con una squadra alla ricerca di creatività e imprevedibilità tra le linee. Mora può essere utilizzato da numero 10, da seconda punta oppure da esterno sinistro con libertà di accentrarsi.

A soli 19 anni ha già esperienza con la prima squadra del Porto, competizioni europee alle spalle, titoli conquistati e numeri importanti nelle selezioni giovanili.

La Roma, dunque, valuta un giocatore ancora da completare ma dotato di un potenziale molto elevato. La concorrenza del Galatasaray resta concreta, mentre il ruolo di Mendes potrebbe diventare decisivo per capire se la semplice proposta potrà trasformarsi in una vera trattativa.