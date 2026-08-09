Napoli, via ai rinnovi di Anguissa e McTominay: De Laurentiis prepara le mosse per blindare il centrocampo

Napoli, si riapre il discorso per il rinnovo di Frank Zambo Anguissa e per quello di Scott McTominay: la situazione

Il Napoli guarda già oltre il mercato estivo e comincia a programmare il futuro dei propri uomini più importanti. Tra i dossier sul tavolo della società di Aurelio De Laurentiis ci sono quelli relativi a Frank Zambo Anguissa e Scott McTominay, due elementi centrali nel progetto tecnico di Massimiliano Allegri.

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Nonostante la volontà del club di ringiovanire progressivamente la rosa, la permanenza di Anguissa potrebbe essere prolungata ulteriormente. Il centrocampista camerunese è attualmente legato agli azzurri fino al 2027, dopo che il Napoli ha esercitato l’opzione unilaterale prevista dal precedente accordo.

Anguissa, segnali per il nuovo contratto

Come riportato dal Corriere dello Sport, proprio durante il ritiro di Castel di Sangro sarebbero arrivati segnali importanti sul futuro del giocatore.

«S’è riaperto il discorso del rinnovo di Frank Anguissa, terzo giocatore in scadenza nel 2027 (il Napoli ha esercitato l’opzione unilaterale per allungare il rapporto di una stagione). A gennaio diventerebbe un illustre parametro zero, ma venerdi a Castel di Sangro sono arrivati il suo storico agente Maxime Nana e il manager italiano Giovanni Branchini: segnale chiaro di un movimento in atto».

La presenza di Maxime Nana e Giovanni Branchini potrebbe quindi rappresentare il primo passo verso una nuova trattativa per evitare di arrivare troppo vicino alla scadenza.

McTominay, il Napoli vuole arrivare al 2030

Situazione altrettanto importante quella di McTominay. Lo scozzese ha già manifestato la volontà di proseguire la propria avventura in azzurro e il Napoli intende premiarne rendimento e centralità con un adeguamento contrattuale.

Secondo La Gazzetta dello Sport, la trattativa entrerà nel vivo una volta conclusa la sessione estiva di mercato.

«L’accordo attuale con lo scozzese scade nel 2028, il club vuole portarlo al 2030 e magari aggiungere anche un’opzione per un’altra stagione».

L’obiettivo sarebbe dunque quello di legare McTominay al Napoli per altri quattro o cinque anni, rendendolo uno dei punti di riferimento del nuovo ciclo.

Napoli, settembre può essere il mese dei rinnovi

In questa fase le operazioni in entrata e in uscita restano la priorità, ma da settembre il club dovrebbe concentrarsi maggiormente sui rinnovi.

Anguissa e McTominay rappresentano due situazioni differenti, ma accomunate dalla stessa volontà: garantire continuità a un centrocampo considerato fondamentale per le ambizioni future del Napoli.