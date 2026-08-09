Torino, Abate dopo l’Avellino: «C’è ancora da lavorare tanto». Poi parla di mercato e Serie A

Ignazio Abate analizza la vittoria del suo Torino nel test amichevole contro l’Avellino e si sofferma su cosa manca dal mercato

Il Torino continua il proprio percorso di avvicinamento agli impegni ufficiali. Al termine del test contro l’Avellino, valido per il Memorial Criscitiello, il tecnico granata Ignazio Abate ha fatto il punto sulla crescita della squadra, soffermandosi anche sulle possibili mosse di mercato e sull’attesa per il debutto in Serie A.

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L’allenatore ha evidenziato alcuni segnali incoraggianti, pur ribadendo come ci sia ancora molto lavoro da fare per raggiungere la migliore condizione.

Abate sulla crescita del Torino

LA PRESTAZIONE – «Stiamo crescendo poco alla volta, c’è ancora da lavorare tanto, ma abbiamo avuto delle risposte importanti – riporta TuttoAvellino.it -. Abbiamo fatto un buon primo tempo, poi nel secondo tempo abbiamo perso un po’ qualcosa, ho provato anche un altro modulo, ma era giusto provare altre soluzioni visto che le gare ufficiali si avvicinano. Poco alla volta cresceremo sempre di più».

Abate ha quindi sfruttato l’amichevole anche per sperimentare soluzioni tattiche differenti, con l’obiettivo di aumentare le alternative a disposizione in vista dell’inizio della stagione.

Il Torino può ancora intervenire sul mercato

Il tecnico ha poi affrontato il tema del calciomercato, lasciando intendere che la rosa potrebbe essere ulteriormente completata nelle prossime settimane.

IL MERCATO – «Il mercato? Io penso a tirare fuori il meglio dal materiale che ho. Poi il mercato è aperto, abbiamo parlato con la società, che sa dove bisogna intervenire. Ma qualcosa faremo».

La società granata conosce dunque le richieste dell’allenatore e resta al lavoro per individuare eventuali rinforzi utili a completare l’organico.

Abate verso l’esordio in Serie A

Per Abate si avvicina anche un appuntamento particolarmente significativo: il debutto nella massima serie, che arriverà proprio contro il Milan.

L’ESORDIO IN SERIE A – «Il salto in Serie A? Emozionante debuttare proprio contro il Milan. Emozionato nell’essere in una grande piazza, so che ci sono aspettative, che sarà un campionato difficile, ma sono pronto, vogliamo fare bene».

Il tecnico è dunque consapevole delle aspettative che accompagnano il nuovo Torino, ma guarda con fiducia alla stagione ormai alle porte.