Juma Bah, chi è il gigante del Manchester City che piace all’Atalanta

L’Atalanta su Juma Bah: il centrale classe 2006 entra nella lista per la difesa. In passato era finito anche sul taccuino dell’Inter

L’Atalanta guarda al futuro e inserisce un nuovo profilo nella propria lista per rinforzare il reparto arretrato. Come riferito da Fabrizio Romano, la società bergamasca ha messo gli occhi su Juma Bah, difensore classe 2006 di proprietà del Manchester City e reduce dall’esperienza in prestito al Nizza.

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Il centrale della Sierra Leone era già finito in passato nel mirino dell’Inter, soprattutto durante il periodo trascorso al Real Valladolid, quando aveva iniziato ad attirare l’attenzione di numerosi club europei. Ora è l’Atalanta a valutare concretamente il suo profilo.

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Chi è Juma Bah

Il nome completo è Abdulai Juma Bah. Nato l’11 aprile 2006 a Freetown, in Sierra Leone, è un difensore centrale di piede destro alto circa 1,95 metri.

La sua storia calcistica è particolare. Prima di arrivare in Europa cresce nel proprio Paese, passando attraverso diverse realtà locali fino a imporsi come uno dei talenti più interessanti della sua generazione.

La svolta arriva nell’estate del 2024, quando il Real Valladolid decide di portarlo in Spagna. Inizialmente viene destinato alla seconda squadra, ma bastano poche settimane per convincere lo staff tecnico a promuoverlo tra i grandi.

L’esplosione al Valladolid e il Manchester City

Bah debutta nella Liga il 21 settembre 2024 contro la Real Sociedad, diventando il primo calciatore della Sierra Leone a scendere in campo nella massima divisione spagnola.

Le sue prestazioni attirano rapidamente l’interesse dei grandi club e nel gennaio 2025 il Manchester City decide di investire sul suo cartellino.

Il club inglese sceglie però di non inserirlo immediatamente nella propria rosa, preferendo continuare il suo percorso di crescita attraverso una serie di prestiti.

Le esperienze con Lens e Nizza

Dopo il trasferimento al City, Bah viene girato al Lens, dove disputa 10 partite di Ligue 1 e inizia a confrontarsi con un calcio particolarmente fisico e intenso.

Nell’estate del 2025 arriva poi il passaggio al Nizza, sempre in prestito. Qui trova maggiore continuità e mette insieme 41 presenze complessive, di cui 26 in campionato, oltre alle apparizioni nelle competizioni europee.

A soli 20 anni può quindi vantare esperienze in Liga, Ligue 1 e nelle coppe europee, un bagaglio importante per un difensore ancora molto giovane.

I principali traguardi di Juma Bah

Bah non ha ancora costruito un palmarès ricco di trofei, ma la sua carriera è caratterizzata soprattutto dalla precocità.

È stato il primo giocatore della Sierra Leone a disputare una partita nella Liga, ha raggiunto il Manchester City dopo appena pochi mesi nel calcio europeo e ha già superato quota 60 presenze tra i professionisti in Europa.

Nel marzo 2025 arriva inoltre il debutto con la Nazionale maggiore della Sierra Leone, seguito pochi mesi dopo dal primo gol internazionale nelle qualificazioni ai Mondiali.

Che giocatore è Juma Bah

Il primo aspetto che colpisce è inevitabilmente la struttura fisica. Con i suoi 195 centimetri, Bah è un centrale dominante nel gioco aereo e molto difficile da spostare nei duelli corpo a corpo.

Ridurre però il suo profilo alla sola potenza sarebbe un errore. Il difensore possiede infatti una mobilità sorprendente per la stazza, caratteristica che gli consente di difendere anche lontano dalla propria area e di coprire efficacemente la profondità.

Tra le sue qualità principali ci sono l’anticipo, l’aggressività nei duelli, il gioco aereo e la capacità di accompagnare la costruzione.

Quando trova spazio davanti a sé non ha paura di avanzare palla al piede e possiede anche un discreto passaggio lungo, utile per cambiare rapidamente il fronte dell’azione.

Caratteristiche fisiche e tecniche

Bah è un difensore costruito per un calcio aggressivo. Ama difendere in avanti, accorciare sull’attaccante e rompere la linea per recuperare il pallone.

Grazie alle leve lunghe riesce spesso a intercettare passaggi apparentemente fuori dalla sua portata, mentre la velocità gli permette di recuperare anche quando la squadra mantiene una linea difensiva alta.

Può giocare in una difesa a quattro oppure come braccetto destro in una linea a tre, ruolo nel quale la sua aggressività e la capacità di coprire ampie zone di campo possono essere valorizzate ulteriormente.

Dove può ancora migliorare

A 20 anni Bah resta naturalmente un giocatore da completare. Uno degli aspetti sui quali deve crescere maggiormente riguarda la gestione delle letture difensive.

La sua tendenza ad anticipare e aggredire può diventare un limite quando sceglie il momento sbagliato per rompere la linea. Anche contro attaccanti piccoli e molto rapidi nei cambi di direzione può incontrare qualche difficoltà legata alla struttura particolarmente imponente.

Può inoltre migliorare nella qualità della costruzione quando viene pressato con poco tempo e poco spazio.

Perché può piacere all’Atalanta

Il profilo di Bah appare particolarmente interessante per l’Atalanta perché combina gioventù, fisicità e caratteristiche adatte a una squadra che vuole difendere con aggressività.

Il classe 2006 possiede già esperienza internazionale, può giocare in più sistemi difensivi ed è ancora lontano dal proprio pieno potenziale.

Per la Dea rappresenterebbe quindi un investimento importante su un centrale moderno, capace di unire potenza, velocità, gioco aereo e aggressività, con margini di crescita ancora molto significativi.