Calciomercato Juve: proposto il talento del River Plate Matias Galarza. Chi è, la sua storia e il suo identikit tecnico

Calciomercato Juve: chi è Matias Galarza, la storia e l’identikit tecnico dell’obiettivo dei bianconeri del River Plate

La Juventus guarda con grande attenzione al mercato sudamericano per rinnovare la propria cabina di regia. Tra i profili finiti sotto la lente d’ingrandimento della dirigenza bianconera spicca Matías Galarza, metronomo classe 2002 e talento emergente della nazionale del Paraguay, proposto ufficialmente nei giorni scorsi ai vertici della Continassa. Allo scacchiere guidato da Luciano Spalletti manca infatti un profilo dotato di geometria pura, in grado di legare i reparti e orchestrare la manovra con ordine e precisione, come evidenziato da Tuttosport.

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Chi è Matías Galarza: carriera e caratteristiche del talento paraguayano

Nato ad Asunción nel febbraio del 2002, Matías Galarza Fonda è un centrocampista completo che ha saputo costruire una solida reputazione nel calcio sudamericano. Dopo i primi passi tra i professionisti nel calcio brasiliano con le maglie di Vasco da Gama e Coritiba, il classe 2002 ha trovato la definitiva consacrazione in Argentina con la maglia del Talleres de Córdoba, guadagnandosi la chiamata del River Plate. La sua crescita gli ha permesso di accumulare un’importante esperienza internazionale, impreziosita anche da una parentesi in MLS con l’Atlanta United e, soprattutto, dal ruolo da protagonista ricoperto con la Nazionale del Paraguay, trascinata fino agli ottavi di finale nel recente Mondiale.

Dal punto di vista tattico, Galarza è un regista mancino di 175 centimetri dotato di grande visione di gioco, dinamismo e tempi d’inserimento. Capace di agire sia da playmaker davanti alla difesa sia da mezzala box-to-box, il ventiquattrenne spicca per l’abilità nello stretto, la precisione nei passaggi sul lungo e sul corto e una notevole aggressività nella fase di recupero palla. Caratteristiche che ne fanno un elemento polivalente e perfetto per ritmare la manovra offensiva.

L’opportunità a prezzo di saldo con il River Plate

Ad alimentare l’interesse del club piemontese è soprattutto l’incredibile sostenibilità finanziaria dell’operazione. Il dirigente Massara sa di avere tra le mani una ghiotta occasione di mercato: il River Plate potrebbe infatti liberare il giocatore a fronte di un indennizzo contenuto di soli 6 milioni di euro. Un affare a condizioni vantaggiose che permetterebbe di inserire in organico un playmaker di ruolo senza intaccare in modo significativo le risorse societarie.

Le priorità bianconere tra acquisti, uscite e necessità tattiche

Nondimeno, la strategia del club impone di procedere con ordine. La dirigenza ha stabilito altre urgenze operative nell’agenda degli acquisti: le priorità assolute restano la chiusura per Lucumí, l’individuazione del nuovo portiere titolare e l’innesto di un vice Kolo Muani per completare l’attacco.

Al contempo, per fare spazio a un nuovo elemento in mediana sarà necessario sbloccare il mercato in uscita. L’eventuale affondo su Galarza rimane vincolato alle possibili cessioni di Arthur, Koopmeiners e Miretti. Tuttavia, le carenze mostrate durante la recente amichevole in Australia contro l’Inter confermano la necessità di un regista di ruolo: un profilo dinamico ed economico come Galarza rappresenta la soluzione ideale per completare il centrocampo di Spalletti.