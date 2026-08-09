Il Palermo parla spagnolo! Bloccato Iker Almena dell’Al Qadsiah: chi è il nuovo colpo dei rosanero

Il Palermo ha bloccato Iker Almena dell’Al Qadsiah: chi è, la storia e la carriera del nuovo colpo dei rosanero

Il Palermo prosegue con determinazione le proprie manovre di calciomercato per regalare nuova linfa ed estro al settore avanzato. La dirigenza del club rosanero secondo Gianluca Di Marzio ha bloccato Iker Almena, promettente attaccante spagnolo di proprietà dell’Al-Qadsiah. L’operazione è stata definita per garantire all’allenatore Filippo Inzaghi una pedina di grande qualità, capace di spaccare le partite attraverso l’abilità nell’uno contro uno e la velocità lungo le corsie esterne.

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Chi è Iker Almena: la crescita al Girona e la parentesi in Croazia

Nato nel 2004 in Spagna, Iker Almena è un’ala offensiva cresciuta nel settore giovanile del Girona, dove si è affermato come una delle gemme più brillanti della Cantera catalana. Le sue prestazioni nelle formazioni giovanili gli hanno permesso di debuttare prima con la squadra riserve e poi di affacciarsi in prima squadra nella LaLiga sotto la guida del tecnico Míchel.

Le sue qualità hanno catturato l’interesse dell’Al-Qadsiah, club della Saudi Pro League che ha deciso di acquisirne il cartellino a titolo definitivo. Per consentirgli di completare il percorso di maturazione in un contesto competitivo, la società saudita lo ha ceduto in prestito all’Hajduk Spalato. Nella sua parentesi nel massimo campionato croato, il giovane spagnolo ha trovato continuità e spazio, collezionando 23 presenze e 4 gol e mostrando personalità in una piazza calorosa.

Caratteristiche tecniche e collocazione nello scacchiere di Inzaghi

Dal punto di vista tattico, Almena è un esterno d’attacco mancino che ama partire dalla fascia destra per rientrare sul suo piede preferito e cercare la conclusione verso la porta o il passaggio chiave per le punte. La sua flessibilità gli permette comunque di disimpegnarsi bene anche sulla corsia di sinistra o da trequartista.

Dotato di un baricentro basso, spiccata agilità e grande velocità nei primi metri, lo spagnolo eccelle nel dribbling nello stretto e nell’attacco della profondità. Per il calcio di Filippo Inzaghi, che richiede agli esterni grande sacrificio ma anche imprevedibilità nella fase d’attacco, Almena rappresenta un rinforzo ideale per creare superiorità numerica negli ultimi trenta metri.

Formula del trasferimento e il nodo delle uscite

L’accordo tra il Palermo e l’Al-Qadsiah è stato impostato sulla base di un prestito con diritto di riscatto, con la clausola che si trasformerà in obbligo di riscatto in caso di ritorno in Serie A dei siciliani. Tuttavia, prima di formalizzare l’arrivo del classe 2004 e metterlo a disposizione dello staff tecnico, la società rosanero dovrà prima sbloccare le uscite e sfoltire l’organico attuale per fare spazio al nuovo tesserato.