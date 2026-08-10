Torino, Coco promuove Abate: «Ha una voglia pazzesca di far bene e portarci in alto»

Torino, Saul Coco racconta il lavoro con Abate e gli obiettivi per la nuova stagione: le parole del difensore granata in vista dell’inizio di stagione

Il Torino si avvicina all’inizio della nuova stagione con diverse novità, a partire dalla guida tecnica affidata a Ignazio Abate. A fare il punto sull’estate granata, sul nuovo metodo di lavoro e sugli obiettivi della squadra è stato Saul Coco, intervenuto ai microfoni di Tuttosport.

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Il difensore ha spiegato come il nuovo allenatore stia cercando di introdurre principi differenti rispetto al passato, puntando maggiormente sul possesso del pallone, sulla pressione alta e su una gestione più propositiva della fase difensiva.

IL NUOVO GIOCO DI ABATE – «Il Mister ci chiede di tenere di più la palla e di pressare alto. Ancora dobbiamo migliorare nella ricerca degli equilibri ma stiamo lavorando bene. Mi piace il concetto di difendere con la palla: spesso si pensa che la fase difensiva migliore sia quella senza il pallone ma non è così».

Coco guarda all’esordio: prima la Carrarese, poi il Milan

Il Torino è ormai vicino ai primi appuntamenti ufficiali. I granata saranno impegnati inizialmente contro la Carrarese in Coppa Italia, prima dell’esordio in campionato contro il Milan. Per Coco sarà fondamentale cominciare nel modo giusto anche per riavvicinare l’ambiente alla squadra.

PARTIRE FORTE – «Sarà importante per tutti partire con il piede giusto. Siamo alla vigilia di una stagione con tanti cambiamenti: nella rosa, nello staff, nell’idea di gioco. Per questo siamo consapevoli dell’importanza di partire al meglio, anche per riportare i tifosi allo stadio. Con loro siamo più forti. Credo molto in questa squadra, siamo più forti».

Coco esalta l’impatto di Abate sul Torino

Il centrale granata si è poi soffermato sull’impatto avuto da Abate fin dai primi giorni di lavoro. Energia, motivazioni e attenzione ai dettagli sono gli aspetti che maggiormente hanno colpito il gruppo.

L’ENERGIA DI ABATE – «Nell’energia che ci ha trasmesso non appena è arrivato. Ha cercato fin da subito di caricarci e di trasmetterci tante motivazioni. Ha una voglia pazzesca di far bene e portarci in alto, creando una mentalità positiva. Ci sta vicino, ci mostra dei video per capire dove migliorare. Siamo contenti, c’è un bel clima».

Parole che raccontano un Torino in fase di costruzione, ma già convinto della strada intrapresa e determinato a iniziare bene una stagione caratterizzata da numerosi cambiamenti.