Torino, mercato in fermento: Cissè nel mirino e la Roma rilancia per Cacciamani

Si muove il calciomercato estivo del Torino, Petrachi lavora tra entrate e uscite: occhi su Cissè del Milan, i rossoneri aprono al prestito secco

Il Torino continua a muoversi sul mercato a pochi giorni dall’inizio ufficiale della stagione. Gianluca Petrachi lo aveva anticipato prima dell’amichevole contro l’Avellino: la squadra è ancora un cantiere aperto e la dirigenza granata sta lavorando su più fronti per completare la rosa a disposizione di Ignazio Abate.

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In attesa dell’arrivo ormai imminente di Perri, il club ha acceso i riflettori su Alphadjo Cissè, talento classe 2006 di proprietà del Milan.

Cissè, il Torino chiede il prestito al Milan

Il trequartista era stato acquistato dai rossoneri dal Verona lo scorso gennaio per circa 8 milioni di euro più bonus, restando poi in prestito al Catanzaro. La sua stagione è stata però condizionata dalla rottura del tendine degli adduttori, infortunio che lo ha costretto a un lungo stop.

Cissè è tornato recentemente in campo nelle amichevoli del Milan contro Celtic e Inter, mostrando segnali incoraggianti in vista della nuova stagione.

Il Torino ha chiesto il giocatore in prestito, trovando l’apertura del club rossonero. Il Milan, però, avrebbe posto una condizione precisa: nessun diritto di riscatto a favore dei granata. La società crede infatti nelle qualità del classe 2006 e vuole continuare a controllarne la crescita.

Nato a Treviso da genitori guineani, Cissè è cresciuto tra Giorgione e Verona, ha già debuttato in Serie A nel maggio 2024 e ha fatto parte delle selezioni giovanili italiane fino all’Under 21. A Torino potrebbe trovare spazio sulla trequarti alle spalle di Vlasic e Oristanio, con Casadei utilizzabile anche in posizione più avanzata.

Cacciamani, la Roma prepara il rilancio

Il mercato del Torino passa però anche dalle possibili uscite. Il nome più caldo resta quello di Alessio Cacciamani, seguito con grande attenzione dalla Roma.

I giallorossi sono pronti a presentare una nuova proposta, superiore ai 12 milioni di euro già offerti in precedenza. A condurre direttamente la trattativa è Urbano Cairo, che ha ribadito la volontà di trattenere il giovane esterno.

Molto dipenderà però dall’entità del rilancio della Roma: davanti a una cifra particolarmente elevata, anche gli scenari del Torino potrebbero cambiare rapidamente.