PSG, Godts conferma: «Le trattative sono in corso». L’Ajax chiede 60 milioni

Mika Godts sempre più vicino al PSG: il belga esce allo scoperto in merito al suo possibile trasferimento nel club parigino. Le sue parole

Il futuro di Mika Godts potrebbe essere lontano dall’Ajax. Il talento belga è finito nel mirino del Paris Saint-Germain e ha confermato personalmente l’esistenza di una trattativa con il club francese nel corso di un’intervista concessa a ESPN.

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Il classe 2005 ha voluto fare chiarezza sulla propria posizione, sottolineando però di essere ancora completamente a disposizione dell’Ajax fino a quando non verrà eventualmente raggiunto un accordo per il trasferimento.

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LA TRATTATIVA CON IL PSG – «Le trattative sono in corso. Non lo nego, altrimenti nessuno mi prenderebbe più sul serio. Ma bisogna chiarire una cosa: qualcuno potrebbe aver pensato che non volessi giocare. Finché non ci sarà un accordo, giocherò ogni minuto necessario per l’Ajax».

Godts escluso contro il PEC Zwolle

Le parole del giocatore arrivano in un momento particolarmente delicato. Nel weekend ha infatti preso il via l’Eredivisie 2026/27, ma Godts è stato escluso all’ultimo momento dalla sfida disputata dall’Ajax contro il PEC Zwolle.

Ufficialmente la scelta sarebbe legata alle condizioni fisiche del giocatore, ma la contemporanea trattativa con il PSG ha inevitabilmente alimentato le indiscrezioni su una possibile accelerazione dell’operazione.

PSG pronto al rilancio per Godts

Il Paris Saint-Germain avrebbe già presentato una prima offerta compresa tra 40 e 45 milioni di euro, bonus inclusi. Una proposta che l’Ajax avrebbe però respinto, considerando insufficiente la cifra messa sul tavolo dai campioni francesi.

Il club di Amsterdam valuta infatti Godts circa 60 milioni di euro e non sembra intenzionato a concedere sconti significativi per uno dei talenti più importanti della propria rosa.

La distanza tra domanda e offerta, tuttavia, potrebbe presto ridursi. Il PSG sarebbe infatti pronto a spingersi fino a circa 55 milioni, avvicinandosi sensibilmente alle richieste dell’Ajax.

Futuro Godts, giorni decisivi

La trattativa resta quindi aperta e le prossime ore potrebbero diventare decisive. Il PSG vuole provare a chiudere l’operazione, mentre l’Ajax continua a mantenere una valutazione molto elevata per il proprio gioiello.

Godts, intanto, ha scelto una posizione chiara: nessuna rottura con il club olandese e piena disponibilità fino a quando non arriverà eventualmente la fumata bianca.

La sua esclusione contro il PEC Zwolle, però, rappresenta inevitabilmente un elemento da monitorare. Con il PSG pronto a rilanciare e una distanza economica ormai ridotta, il futuro del belga potrebbe entrare presto nella fase decisiva.