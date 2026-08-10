Manchester City vicinissimo al colpo Bouaddi! Intesa con il giocatore, ora la trattativa con il Lille. C’è un ostacolo ancora da superare

Manchester City ad un passo dal colpo Bouaddi! Accordo trovato con il giocatore, resta un ostacolo ancora da superare con il Lille

Il Manchester City si prepara a mettere a segno un altro colpo di mercato per il proprio centrocampo. I Citizens secondo Fabrizio Romano hanno infatti raggiunto un’intesa di massima sui termini personali con Ayyoub Bouaddi, talentuoso centrocampista marocchino messosi in grande evidenza durante l’ultimo Mondiale. L’entourage del calciatore ha definito gli aspetti contrattuali con il club inglese, confermando il gradimento totale del ragazzo nei confronti del progetto tecnico guidato da Enzo Maresca.

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Chi è Ayyoub Bouaddi: la stella del Lilla esplosa nel Mondiale

Nato nel 2007 e formatosi nel settore giovanile del Lilla, Bouaddi è considerato uno dei prospetti più cristallini del calcio internazionale. Centrocampista moderno dotato di spiccata intelligenza tattica, visione di gioco e grande forza fisica, il giovane talento ha collezionato prestazioni da veterano sia nel campionato di Ligue 1 sia nei palcoscenici europei.

La consacrazione definitiva è arrivata grazie alle eccellenti prestazioni sciorinate con la maglia della Nazionale marocchina nel corso della rassegna iridata, vetrina che ha convinto la dirigenza dei Citizens a muoversi in anticipo sulla concorrenza delle altre grandi potenze europee. Per caratteristiche e flessibilità tattica, l’estroso mediano rappresenta un profilo ideale per la filosofia di gioco basata sul possesso e sulla costruzione del tecnico italiano.

Lo snodo con il Lilla: trasferimento immediato o permanenza in Francia?

Definito l’accordo con il classe 2007, l’attenzione della dirigenza britannica è ora interamente rivolta al confronto con il Lilla. Le trattative tra le due società si trovano già in una fase avanzata, anche se resta da sciogliere il nodo relativo ai tempi del tesseramento. La società transalpina vorrebbe infatti trattenere il giocatore ancora a titolo temporaneo, posticipando il suo sbarco in Inghilterra al 2027 per permettergli di maturare ulteriore esperienza.

Tuttavia, la posizione del club di Premier League e del calciatore appare nettamente allineata. Il tecnico Maresca punta a integrarlo immediatamente nella propria rosa per la nuova stagione, mentre la volontà di Bouaddi è quella di trasferirsi a Manchester fin da subito. Il centrocampista spinge infatti per una fumata bianca con effetto immediato, motivo per cui i prossimi giorni saranno decisivi per formalizzare l’accordo definitivo con il Lilla e ratificare il passaggio del gioiello marocchino al Manchester City.