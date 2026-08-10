Infortunio Marianucci, che tegola per il Napoli! L’esito degli esami e quanto dovrà rimanere fuori il difensore

Infortunio Marianucci, il Napoli perde il difensore: l’esito degli esami e i tempi di recupero

Tegola infermiera in casa Napoli. Durante l’amichevole precampionato disputata contro il Celta Vigo, il difensore azzurro Luca Marianucci ha riportato un problema fisico che ha costretto lo staff medico a sottoporre il calciatore ad accertamenti approfonditi. Gli esami diagnostici hanno confermato le preoccupazioni iniziali della guida tecnica guidata da Massimiliano Allegri, evidenziando un trauma di entità rilevante all’articolazione della gamba sinistra.

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Il comunicato ufficiale della società partenopea

A fare chiarezza sul quadro clinico del centrale classe 2004 è stata la stessa società campana attraverso una nota pubblicata sui propri canali ufficiali per aggiornare tifosi e addetti ai lavori:

“In seguito al trauma contusivo-distorsivo rimediato nel corso dell’amichevole contro il Celta Vigo, Luca Marianucci si è sottoposto a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione di alto grado del collaterale mediale del ginocchio sinistro”.

L’esito del controllo svolto presso la struttura sanitaria di riferimento evidenzia un danno strutturale significativo a carico del comparto legamentoso, costringendo il giocatore a un immediato stop per intraprendere il percorso riabilitativo necessario.

Tabella di marcia e previsioni sul rientro in campo

L’attenzione dell’ambiente azzurro si sposta ora sulle valutazioni relative ai tempi necessari per la completa guarigione. Le prime stime sulla tabella di marcia del recupero indicano che il difensore dovrà rimanere fermo ai box per un periodo stimato di circa due mesi.

Salvo complicazioni durante la fase di terapia e riatletizzazione, la prospettiva dello staff sanitario è quella di riavere il calciatore a disposizione per il mese di ottobre, al termine della prima sosta per le nazionali. L’assenza forzata di Marianucci priva Allegri di una soluzione nelle rotazioni difensive per l’inizio del campionato, obbligando la dirigenza a valutare eventuali accorgimenti tattici o di mercato per tamponare l’emergenza nel reparto arretrato.