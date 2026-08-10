Colpo Ferran Torres per il Psg! Offerta da 50 milioni, accordo ad un passo con il Barcellona per lo spagnolo

Ferran Torres è ad un passo dal Psg! Offerta da 50 milioni recapitata al Barcellona e accordo vicinissimo per l’attaccante spagnolo

Il Paris Saint-Germain è pronto a mettere a segno un altro importante colpo di calciomercato per rafforzare il proprio reparto offensivo. Come riferito da Fabrizio Romano, il club transalpino si trova infatti a un passo dal raggiungere un accordo verbale definitivo con il Barcellona per il trasferimento in Francia di Ferran Torres. La trattativa tra le due società ha subito una fortissima accelerazione nelle ultime ore, portando i dirigenti alle battute finali di un affare destinato ad arricchire la rosa a disposizione dello staff tecnico.

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I dettagli dell’offerta e il valore di mercato

La società parigina ha inviato ufficialmente una proposta economica strutturata su un pacchetto complessivo di 50 milioni di euro. I colloqui tra la dirigenza francese e i vertici blaugrana sono entrati nelle fasi conclusive e la fumata bianca è ormai considerata imminente. Per il PSG l’operazione rappresenta un’occasione allettante dal punto di vista finanziario: in condizioni ordinarie la valutazione del cartellino dell’attaccante si attesterebbe infatti tra i 70 e gli 80 milioni di euro, ma il contesto negoziale ha consentito un notevole sconto.

Il nodo contrattuale e l’intesa con il calciatore

A incidere in maniera determinante sul costo finale dell’operazione è la situazione contrattuale dell’esterno spagnolo. A Ferran Torres rimane infatti soltanto un anno di contratto con il Barcellona; una condizione che ha spinto il club catalano ad accettare la vendita per evitare il concreto pericolo di perdere il giocatore a parametro zero nella finestra di mercato successiva.

Sulle condizioni personali dell’ingaggio non si registrano invece ostacoli. L’attaccante ha raggiunto da tempo un accordo con la società francese, manifestando un pieno gradimento per la destinazione e per le prospettive offerte dal progetto sportivo del Paris.

Un rinforzo versatile per l’attacco parigino

Cresciuto nel vivaio del Valencia e affermatosi ad alti livelli con le maglie di Manchester City e Barcellona, l’attaccante classe 2000 garantisce una notevole polivalenza sul fronte d’attacco. La sua capacità di agire sia da esterno offensivo su entrambe le fasce sia da centravanti di movimento offrirà opzioni preziose per le rotazioni della squadra. I prossimi giorni saranno decisivi per formalizzare gli ultimi dettagli burocratici e sancire lo sbarco del giocatore in Ligue 1.