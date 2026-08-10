Il Newcastle ha individuato il sostituto di Tonali: assalto a Hojbjerg, è lui la priorità ma…La sua decisione cambia tutto!

Il Newcastle ha trovato in Hojbjerg il perfetto sostituto di Sandro Tonali, ecco a che punto è la trattativa per il danese

Il Newcastle intende accelerare in maniera coordinata le proprie manovre di calciomercato per consegnare alla rosa un rinforzo di assoluto spessore nella zona mediana del campo. Nonostante i numerosi accostamenti e le tante indiscrezioni che vedono la società inglese accostata a diversi profili internazionali, la dirigenza dei Magpies ha stabilito quale sia la scelta primaria per il reparto centrale: si tratta di Pierre-Emile Højbjerg, centrocampista della Nazionale danese. La società britannica era intenzionata a chiudere quanto prima per evitare il possibile inserimento di altre pretendenti secondo Fabrizio Romano, ma gli sviluppi delle ultime ore hanno cambiato tutto.

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La spinta di Matthias Jaissle e la centralità nel progetto tattico

A sostenere in prima persona l’affondo per l’acquisto del mediano è l’allenatore Matthias Jaissle. Il tecnico considera infatti il classe 1995 il tassello ideale per donare equilibrio, carisma e solidità difensiva all’organico dei bianconeri. Per il mister del Newcastle, l’ingaggio del mediano danese rappresenta una priorità assoluta di mercato, ritenuta fondamentale per consentire alla squadra di alzare il livello di rendimento nelle sfide ad alta intensità della Premier League e nelle competizioni continentali.

Caratteristiche e percorso: l’identikit di un mediano totale

Cresciuto calcisticamente nel vivaio del Bayern Monaco e consacratosi ad alti livelli nel calcio inglese tra Southampton e Tottenham, Pierre-Emile Højbjerg incarna perfettamente l’identikit del centrocampista moderno. Dotato di spiccata personalità e indiscutibile disciplina tattica, il calciatore spicca per la capacità di schermare la linea difensiva, interrompere le trame avversarie e far ripartire la manovra con precisione. La sua imponenza fisica e l’esperienza accumulata sui palcoscenici internazionali ne fanno un elemento capace di assumersi responsabilità nei momenti chiave della gara.

La decisione di Hojbjerg ha cambiato ogni scenario

Tuttavia, le ultime ore hanno fatto registrare un clamoroso retroscena che ha ribaltato completamente l’esito della trattativa. Il trasferimento di Højbjerg al Newcastle è infatti attualmente saltato a causa della decisione finale presa dal giocatore. Il club britannico era pronto a versare l’intero importo economico richiesto dall’Olympique Marsiglia per liberare il tesserato, ma è stato lo stesso centrocampista a rifiutare la proposta contrattuale della società inglese, frenando l’operazione proprio nel momento decisivo.