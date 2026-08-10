Calcio Estero
Clamoroso Liverpool, Jeff Bezos pronto a entrare nel club: accordo per un terzo delle quote
Jeff Bezos entra nel Liverpool: accordo per rilevare un terzo delle quote. Ecco cosa sta succedendo
Svolta epocale ai vertici del calcio internazionale e della Premier League. Un consorzio economico di altissimo profilo, al cui interno figura il fondatore di Amazon Jeff Bezos, si trova ad un passo dal concludere la trattativa per l’acquisto di circa un terzo delle quote del Liverpool. La notizia, rivelata dall’emittente britannica Sky News e ripresa dall’agenzia Ansa, delinea una delle operazioni finanziarie più imponenti degli ultimi anni nel panorama sportivo mondiale.
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La mossa di Fenway Sports Group e le tempistiche dell’annuncio
A cedere la quota azionaria è il Fenway Sports Group (FSG), il gruppo statunitense che detiene il controllo di maggioranza del club di Anfield fin dal 2010. Dopo oltre tre lustri di gestione caratterizzati dalla rinascita della compagine inglese — segnata dai successi nazionali e internazionali —, la proprietà americana ha scelto di aprire le porte a nuovi partner strategici di rilevanza globale.
Secondo le indiscrezioni filtrate dal Regno Unito, le parti coinvolte avrebbero ormai definito i dettagli essenziali del passaggio societario. La dirigenza di FSG si starebbe infatti preparando a svelare la transazione nel corso della settimana, ufficializzando un’operazione destinata a rafforzare la struttura del club.
L’impatto dell’ingresso di Jeff Bezos sul futuro dei Reds
L’innesto di un consorzio legato a Jeff Bezos, una delle figure più influenti del panorama imprenditoriale globale, garantisce al Liverpool un’ulteriore proiezione di crescita su scala planetaria. Pur trattandosi dell’acquisizione di una partecipazione di minoranza, pari a circa il 33% delle azioni, l’ingresso del magnate americano offrirà importanti risorse per sostenere gli investimenti societari, lo sviluppo del brand e le future strategie di calciomercato.
L’operazione conferma il costante interesse dei grandi capitali statunitensi nei confronti del calcio britannico. La partnership consentirà a FSG di mantenere la guida operativa della società, assicurando al contempo alla squadra le disponibilità economiche necessarie per rimanere ai vertici del movimento calcistico europeo.
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