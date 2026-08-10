Real Madrid, Cucurella si presenta: «Essere qui oggi è un privilegio». Poi le parole su Mourinho

Marc Cucurella al Real Madrid: primo allenamento e prime parole da giocatore dei Blancos per il campione del Mondo in carica con la Spagna

Giornata speciale per Marc Cucurella, nuovo terzino sinistro del Real Madrid e fresco vincitore del Mondiale con la Spagna. Il difensore ha svolto il suo primo allenamento con la nuova squadra insieme a Konaté e Kylian Mbappé, iniziando ufficialmente la propria avventura con la maglia dei Blancos.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Al termine della seduta, Cucurella ha raccontato ai canali ufficiali del club le emozioni provate e le aspettative per questa nuova esperienza.

L’ORGOGLIO DI VESTIRE LA MAGLIA DEL REAL MADRID – «È motivo di orgoglio. Non credo che molte persone possano dire di aver indossato questa maglietta. Abbiamo visto grandi leggende, è un club con molta storia, il più grande d’Europa. Essere qui oggi è un privilegio, un onore e, soprattutto, una ricompensa per tutto lo sforzo che ho dovuto fare nella mia carriera. È stata un attesa lunga, è passato tanto, ma sono già qui. Come giocatore, da bambino che iniziava a giocare a calcio, avere l’opportunità di giocare per un club come questo è molto difficile da rifiutare. L’opportunità si è presentata a me e non avevo dubbi. Come spettatore, ho visto tutte quelle notti magiche, quelle rimonte al Bernabéu, tutte le Champions League che hanno sollevato. Avere l’opportunità di viverlo in prima persona e poter partecipare è una responsabilità molto grande. Ma anche una sfida molto bella e importante».

Cucurella e il rapporto con Mourinho

Il terzino spagnolo si è soffermato anche sulle prime sensazioni trasmesse da José Mourinho, sottolineando soprattutto la sicurezza mostrata dal tecnico portoghese.

MOURINHO – «Trasmette tanta sicurezza e naturalezza. Dobbiamo fare ciò che sappiamo fare in campo, soprattutto goderci. Penso che ciò che tutti vogliamo sia vincere e che sia un grande anno».

Il primo impatto con lo spogliatoio del Real Madrid

Cucurella ha infine raccontato l’accoglienza ricevuta dai nuovi compagni. Il primo giorno è stato intenso, ma il difensore ha evidenziato immediatamente il buon clima trovato all’interno dello spogliatoio.

L’ACCOGLIENZA DEI COMPAGNI – «Va tutto molto bene. Non vedevo l’ora di incontrare i miei compagni di squadra. Ho parlato con alcuni che mi hanno scritto. L’accoglienza è stata molto buona. Una giornata dura e lunga, ma già mi sto abituando e allenandomi poco a poco perché nulla deriva per caso».

Per Cucurella comincia dunque una nuova fase della carriera, con l’obiettivo di conquistarsi un ruolo importante nel Real Madrid e contribuire alle ambizioni di una squadra costruita ancora una volta per competere su tutti i fronti.