Mercato Napoli, accelerata per la difesa: Favasuli in chiusura, contatti continui per Badiashile. Ultimissimi sviluppi

Mercato Napoli, novità importanti su Favasuli e Badiashile per la difesa. Ecco gli ultimi sviluppi per la difesa azzurra

Il calciomercato del Napoli entra in una fase cruciale per quanto riguarda la ristrutturazione della propria linea difensiva. La dirigenza partenopea ha individuato le pedine fondamentali da consegnare ad Allegri e sta intensificando i dialoghi per concretizzare le operazioni ritenute prioritarie. L’obiettivo della società è quello di garantire una struttura solida, reattiva e dotata di alternanze di livello sia al centro sia lungo le corsie esterne in vista degli impegni della nuova stagione.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Favasuli obiettivo primario, resta in disparte la pista Giay

L’assoluta priorità per il restyling delle corsie difensive del club azzurro continua a essere Costantino Favasuli secondo Matteo Moretto. I negoziati tra le parti hanno registrato progressi sostanziali nell’ultimo periodo e il definitivo punto d’incontro appare ormai a un passo dal concretizzarsi. La dirigenza confida di definire gli ultimi dettagli nei prossimi giorni per formalizzare l’operazione.

Nel corso delle ultime settimane, gli uffici di mercato partenopei avevano raccolto informazioni anche su Agustín Giay, esterno argentino di proprietà del Palmeiras. Tuttavia, la pista che porta al calciatore sudamericano si è progressivamente raffreddata e ad oggi non costituisce un’opzione di primo piano, rimanendo un’ipotesi secondaria sullo sfondo.

Pressing per Badiashile: dialoghi serrati con il Chelsea

Parallelamente agli interventi sulle fasce, il Napoli lavora alacremente per blindare la zona centrale del reparto arretrato. Nella giornata di lunedì 10 agosto si sono registrati nuovi e fitti confronti secondo Sky tra i vertici societari campani, i rappresentanti di Benoît Badiashile e la dirigenza del Chelsea. Il centrale transalpino, nato nel 2001 e in uscita dalla compagine londinese, è individuato come l’elemento ideale per apportare fisicità, centimetri e qualità nell’impostazione dal basso.

I dirigenti azzurri intendono proseguire con determinazione lungo questo binario per raggiungere una stretta di mano definitiva con i Blues. L’eventuale arrivo del difensore francese garantirebbe un rinforzo di caratura internazionale alla rosa: durante il suo percorso in Inghilterra, Badiashile ha totalizzato 71 presenze totali, 2 gol e 1 assist con la maglia del Chelsea. Il club partenopeo punta a superare le ultime distanze per assicurarsi le prestazioni del centrale e completare così lo scacchiere difensivo.