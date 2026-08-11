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Napoli, emergenza totale in difesa: Marianucci ko, pressing sul Chelsea per Badiashile
Napoli, l’infortunio di Marianucci accelera la trattativa per Badiashile
Il Napoli deve fare i conti con una vera emergenza nel reparto arretrato. L’infortunio di Luca Marianucci ha ulteriormente complicato i piani di Massimiliano Allegri, che a pochi giorni dall’inizio della stagione dispone di pochissime alternative nel ruolo di difensore centrale. Una situazione che sta spingendo il club di Aurelio De Laurentiis ad accelerare per Benoit Badiashile del Chelsea.
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Come riportato da La Gazzetta dello Sport, gli esami hanno evidenziato per Marianucci una lesione di alto grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. Il difensore dovrebbe restare fermo almeno fino a ottobre.
Napoli, difesa ridotta all’osso
Il problema si aggiunge alle situazioni di Alessandro Buongiorno e Sam Beukema. Il primo è stato operato al ginocchio a fine luglio, mentre il secondo continua a lavorare separatamente per la riacutizzazione di una patologia cronica bilaterale al tendine d’Achille.
Al momento Allegri può contare principalmente su Amir Rrahmani e Rafa Marin, con Nosa Obaretin e il giovane Garofalo come ulteriori soluzioni. Dopo la cessione di Gutierrez al Bayer Leverkusen, inoltre, diventa più complicato utilizzare Mathias Olivera da centrale, considerando che sulla fascia sinistra resterebbe praticamente soltanto Leonardo Spinazzola.
Badiashile, pressing sul Chelsea
La priorità diventa quindi chiudere rapidamente per Badiashile, centrale mancino che il Napoli segue già da settimane. Con il francese esisterebbe un’intesa di massima, mentre resta da trovare l’accordo definitivo con il Chelsea sulla formula.
La proposta azzurra prevede un prestito oneroso, inizialmente da 3 milioni e ora potenzialmente aumentabile fino a 5 milioni, con un diritto di riscatto fissato intorno ai 15 milioni. I Blues, però, spingono per trasformare il diritto in obbligo di riscatto.
Anche il giocatore vorrebbe favorire l’operazione, considerando Napoli un’opportunità importante per rilanciarsi dopo lo spazio ridotto trovato a Londra.
Allegri vuole un centrale mancino
In passato il Napoli aveva valutato anche Mario Gila, poi trasferitosi al Milan, e Federico Gatti, indicato dallo stesso Allegri. Adesso, però, il profilo ritenuto più adatto è quello di Badiashile: mancino naturale, fisico e capace di contribuire alla costruzione dal basso.
Con l’emergenza diventata sempre più pesante, il Napoli vuole stringere i tempi: il centrale del Chelsea è diventato il primo obiettivo per mettere in sicurezza la difesa.
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