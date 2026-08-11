Lukaku al Fenerbahçe, accordo con il Napoli: affare da 6 milioni più bonus e visite già superate! Tutti i dettagli della trattativa

Lukaku lascia il Napoli: trasferimento al Fenerbahçe ormai in chiusura. Accordo totale col club turco: le cifre e i dettagli dell’operazione

Calciomercato Napoli news: Romelu Lukaku è pronto a salutare il Napoli e a iniziare una nuova avventura in Turchia. Il club azzurro e il Fenerbahçe hanno raggiunto un’intesa verbale per il trasferimento dell’attaccante belga a Istanbul, con l’operazione ormai alle battute finali.

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Il rilancio presentato dal club turco nelle ultime ore è stato accettato dal Napoli: nelle casse della società partenopea entreranno poco più di 6 milioni di euro, ai quali potranno aggiungersi ulteriori bonus. Restano soltanto gli ultimi passaggi formali prima della definitiva fumata bianca.

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Lukaku ha già svolto le visite mediche

La trattativa è arrivata a uno stadio molto avanzato anche dal punto di vista burocratico. Lukaku ha già superato le visite mediche con il Fenerbahçe, mentre è in corso lo scambio dei documenti tra i due club.

Una volta completate tutte le formalità, Big Rom potrà raggiungere Istanbul e diventare ufficialmente un nuovo giocatore della formazione turca.

Per il centravanti si chiude così l’esperienza con il Napoli dopo due stagioni e uno Scudetto conquistato in maglia azzurra. La società ha deciso di accettare la proposta del Fenerbahçe, aprendo definitivamente alla partenza del belga.

Napoli, ora accelerata per Favasuli e Badiashile

Definita l’uscita di Lukaku, il Napoli può concentrarsi sulle altre operazioni necessarie per completare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.

Uno dei dossier più caldi riguarda Costantino Favasuli, per il quale il club azzurro sta cercando di stringere definitivamente. Parallelamente prosegue il lavoro per rinforzare il reparto arretrato.

Il nome principale resta quello di Benoit Badiashile del Chelsea. Il Napoli ha presentato ai Blues una proposta da 3 milioni di euro per il prestito, accompagnata da un diritto di riscatto.

Le prossime ore saranno quindi importanti su più fronti: mentre Lukaku si prepara a volare verso la Turchia, la dirigenza azzurra continua a lavorare per consegnare nuovi rinforzi ad Allegri prima dell’inizio della stagione.