Mercato Parma, vicinissimo Thomas De Martis dal Lanús! Chi è il gioiello classe 2008 che ha stregato i ducali

Mercato Parma, chi è Thomas De Martis del Lanús: la storia e le caratteristiche tecniche del nuovo colpo dei ducali

Il Parma prosegue con determinazione la propria linea verde sul mercato internazionale e si appresta a piazzare un colpo di elevatissima prospettiva per il reparto avanzato. Secondo Cesar Merlo, il club emiliano è infatti vicino a Thomas De Martis, giovanissimo talento di proprietà del Lanús. I vertici del club crociato hanno accelerato i contatti con la società argentina per definire i dettagli dell’operazione e assicurarsi una delle gemme più luminose del calcio sudamericano.

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L’intenzione della società emiliana è quella di inserire subito il ragazzo nei ritmi del calcio professionistico europeo. Una volta formalizzato il suo approdo in Italia, l’attaccante verrà infatti aggregato alla prima squadra, mettendosi immediatamente a disposizione dello staff tecnico per integrarsi nel gruppo gialloblù.

Chi è Thomas De Martis: origini, ascesa nel Lanús e i numeri con l’Argentina U17

Nato a Mar del Plata, Thomas De Martis è un attaccante classe 2008 considerato tra i prospetti più promettenti della sua generazione. Il suo percorso calcistico è legato a doppio filo al Lanús, club nella cui cantera è cresciuto fin da piccolissimo. All’interno del vivaio granata, il ragazzo ha messo in mostra doti fuori dal comune, scalando rapidamente tutte le categorie giovanili grazie a una media realizzativa impressionante e a una maturità calcistica superiore alla norma.

La sua crescita costante gli ha spalancato le porte del calcio dei grandi: nel corso del 2026, infatti, De Martis ha fatto il suo esordio ufficiale collezionando 5 presenze in prima squadra, mostrando personalità anche nel massimo campionato argentino.

A consacrarne il valore a livello internazionale sono state però le prestazioni offerte con la maglia della propria Nazionale. Con la selezione dell’Argentina Under 17, il giovane centravanti ha ricoperto un ruolo da assoluto protagonista, collezionando lo straordinario bottino di 9 reti in 15 partite.

Caratterizzato da una struttura fisica già imponente in relazione all’età, De Martis è una punta centrale moderna che abina senso della posizione, fiuto del gol nel box e grande abilità nel gioco aereo. Capace di proteggere la palla per far salire la squadra ma anche di attaccare la profondità con cattiveria agonistica, il classe 2008 possiede il profilo ideale per svilupparsi al meglio nel campionato italiano, rappresentando un investimento di enorme prospettiva per il futuro del Parma.