Pellegrino alla Fiorentina, blitz di Paratici per l’attaccante del Parma! Intesa superando la Juventus

Pellegrino alla Fiorentina, la Viola ha trovato l’accordo per l’approdo dell’attaccante dal Parma. Tutti i dettagli

La Fiorentina si proietta da protagonista assoluta in questa fase calda del calciomercato, preparando l’affondo per un rinforzo di notevole spessore per il proprio reparto offensivo. Come rivelato da Fabrizio Romano, il club gigliato ha trovato una piena intesa sui termini personali con Mateo Pellegrino. Il giovane attaccante argentino ha dato la propria totale disponibilità al trasferimento al Franchi, entusiasta della prospettiva di indossare la maglia viola. L’azione della dirigenza toscana ha impresso un’accelerazione decisiva alla trattativa, arrivando a definire ogni particolare legato all’ingaggio e alla durata del futuro accordo economico, con la determinazione del calciatore rivelatasi determinante per superare i primi indugi.

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L’intesa con il Parma e le cifre del trasferimento

I contatti diretti tra i dirigenti viola e la proprietà del Parma sono ormai giunti alle battute conclusive, con la fumata bianca considerata imminente dagli addetti ai lavori. L’operazione finanziaria è stata impostata su una cifra superiore ai 20 milioni di euro, importo che testimonia la portata dell’investimento programmato dalla società toscana.

Con questa mossa repentina, la Fiorentina è riuscita a concretizzare un vero e proprio blitz di mercato, bruciando sul tempo la concorrenza delle altre pretendenti e garantendo allo staff tecnico una punta di grande prospettiva per le sfide della nuova stagione.

La Juventus beffata e le manovre sul fronte Zirkzee

Il repentino inserimento della compagine gigliata ha superato la Juventus, che monitorava il centravanti da diverse settimane. Dopo aver perfezionato l’innesto di Randal Kolo Muani, la dirigenza bianconera ha preferito orientare le proprie attenzioni prioritarie su Joshua Zirkzee, attaccante in forza al Manchester United.

Questa fase di riflessione e stallo operativo dei torinesi ha offerto alla Fiorentina lo spazio ideale per affondare il colpo decisivo e chiudere l’accordo sia con il club emiliano sia con l’entourage dell’atleta. La mancata chiusura della pista Pellegrino costringerà ora la Juventus a vagliare soluzioni alternative qualora la complessa trattativa per il tesseramento della punta olandese dovesse incontrare ulteriori ostacoli.