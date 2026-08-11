Lecce, caso Banda: la FIGC blocca il trasferimento allo Swehly SC

Lecce, respinta la richiesta di transfer per Lameck Banda: il giocatore resta sotto contratto fino al 2027

La FIGC ha dato ragione al Lecce nel caso che riguarda Lameck Banda. Il club giallorosso ha comunicato che la Federazione ha respinto formalmente la richiesta di transfer presentata, tramite la Federazione libica, dallo Swehly SC, società intenzionata a tesserare l’attaccante zambiano come calciatore svincolato.

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Una possibilità che è stata esclusa proprio in virtù della situazione contrattuale del giocatore: Banda risulta ancora legato al Lecce fino al 30 giugno 2027 e, di conseguenza, non può essere considerato libero da vincoli.

Lecce, il caso Banda dopo il mancato rientro

La vicenda era esplosa nelle scorse settimane, quando Banda non si era presentato a Lecce al termine delle vacanze estive per iniziare la preparazione con il resto della squadra.

In una prima fase, la società salentina aveva anche manifestato preoccupazione per le condizioni del proprio calciatore, temendo che potesse essergli accaduto qualcosa. Successivamente, Banda era tornato a mostrarsi pubblicamente attraverso i social, pubblicando un video mentre si allenava in palestra.

La dirigenza del Lecce aveva quindi annunciato l’intenzione di prendere provvedimenti nei confronti dell’attaccante per la mancata presenza alla preparazione.

FIGC, respinta la richiesta dello Swehly SC

Nelle ultime ore è arrivato un passaggio importante della vicenda. Lo Swehly SC aveva infatti provato a procedere con il tesseramento di Banda ritenendolo un calciatore svincolato, presentando una richiesta di transfer attraverso la Federazione libica.

La risposta della FIGC è stata però negativa. Il Lecce ha reso nota la decisione con un comunicato ufficiale.

IL COMUNICATO DEL LECCE – «La ****Figc ****ha rifiutato formalmente la richiesta di trasfer pervenuta in data odierna, per il tramite della Federazione Libica, da parte della società Swehly Sc per il tesseramento del calciatore ****Banda ****come calciatore svincolato, dal momento che lo stesso risulta ufficialmente sotto contratto con l’U.S. Lecce sino al 30.6.2027»

Lecce, il contratto di Banda resta valido

La posizione federale rafforza quindi quella del Lecce, che continua a considerare pienamente valido il contratto dell’esterno zambiano.

Il caso resta comunque aperto dal punto di vista disciplinare e gestionale. Dopo il mancato rientro in squadra e il tentativo di trasferimento in Libia, sarà ora necessario capire quali saranno le prossime mosse del club salentino e dello stesso Banda.