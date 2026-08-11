Il Bologna accelera per Piccoli: contatti in giornata e accordo vicino con la Fiorentina. Cosa manca per la fumata bianca

Il Bologna spinge per arrivare a Roberto Piccoli: accordo in dirittura d’arrivo con la Fiorentina. Novità importanti

Il calciomercato del Bologna registra una decisa accelerazione sul fronte d’attacco. La dirigenza rossoblù ha infatti intensificato i colloqui con la Fiorentina per portare sotto le due torri Roberto Piccoli, individuato come il rinforzo ideale per completare il reparto avanzato a disposizione dello staff tecnico. Secondo Matteo Moretto, i contatti avvenuti in giornata tra le due società hanno consentito di abbattere gran parte delle distanze iniziali, avvicinando le parti in maniera significativa a una stretta di mano definitiva.

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La formula del trasferimento: il nodo tra cessione a titolo definitivo e obbligo di riscatto

Sebbene l’intesa sulla fattibilità dell’operazione sia ormai delineata nei suoi tratti generali, i vertici societari sono al lavoro per concordare la formula del trasferimento più idonea a soddisfare entrambe le parti. La società gigliata ha espresso una posizione chiara sul piano finanziario: l’obiettivo dei toscani è quello di monetizzare la partenza o, quantomeno, di garantirsene la certezza economica a breve termine.

Per questa ragione, la Fiorentina punta a una cessione a titolo definitivo o, in alternativa, a un prestito con obbligo di riscatto subordinato al raggiungimento di condizioni facilmente accessibili nel corso del campionato. Il Bologna sta definendo le cifre dell’operazione per far combaciare l’investimento con i propri parametri di bilancio, ma la sensazione generale tra gli addetti ai lavori è che si vada verso una rapida risoluzione positiva.

Le caratteristiche di Piccoli e l’incastro per l’attacco rossoblù

L’eventuale innesto del centravanti classe 2001 garantirebbe alla rosa emiliana un profilo dotato di grande struttura fisica, generosità nella prima pressione e spiccato senso della posizione all’interno del box avversario. Cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta e maturato attraverso diverse tappe nel massimo campionato italiano, il giovane attaccante possiede la tempra e la presenza atletica giuste per integrarsi al meglio nei meccanismi tattici del club felsineo.

Prospettive e prossimi passaggi dell’operazione

Per la Fiorentina, la partenza del calciatore rappresenta un passaggio utile per sfoltire l’organico e riequilibrare il reparto avanzato in vista dei prossimi movimenti di mercato. Per il Bologna, al contempo, l’acquisto di Piccoli permetterebbe di inserire un’alternativa di rendimento per affrontare con adeguate rotazioni gli impegni della nuova stagione. I prossimi contatti saranno determinanti per formalizzare gli ultimi dettagli burocratici e pianificare le visite mediche di rito.