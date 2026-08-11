Era considerato il nuovo De Bruyne, ora lo ha preso la Sampdoria: chi è Yari Verschaeren, colpo a sorpresa dei blucerchiati

Chi è Yari Verschaeren, colpo a sorpresa della Sampdoria. La sua storia e le sue caratteristiche tecniche

La Sampdoria mette a segno un importante colpo di mercato per alzare la qualità del proprio reparto offensivo, assicurandosi le prestazioni di Yari Verschaeren. La società blucerchiata – secondo Sky – ha infatti raggiunto un principio d’intesa con il centrocampista belga, pronto a intraprendere una nuova avventura nel calcio italiano. Il calciatore svolgerà a breve le visite mediche di rito prima di apporre la propria firma sul contratto che lo legherà ufficialmente al club ligure. L’ingaggio del classe 2001 avviene a parametro zero: il giocatore arriva infatti da svincolato dopo la conclusione della sua lunga e prestigiosa parentesi tra le fila dell’Anderlecht.

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Chi è Yari Verschaeren: dal paragone con De Bruyne alla rinascita

Considerato a lungo uno dei prospetti più cristallini dell’intero panorama calcistico belga, Verschaeren si è messo in luce fin dai primi passi nel professionismo per visione di gioco, tecnica sopraffina e spiccata intelligenza tattica. Ai tempi della sua prima affermazione a Bruxelles, gli addetti ai lavori lo avevano persino indicato come l’erede di Kevin De Bruyne, intravedendo in lui le potenzialità per ripercorrere le tappe dei più grandi interpreti del ruolo a livello internazionale.

Il brillante percorso di crescita del fantasista è stato tuttavia ostacolato da alcuni complessi problemi fisici. La sua carriera ha subito un brusco rallentamento a causa di diversi infortuni, tra cui la grave rottura del legamento crociato, trauma che lo ha costretto a un lungo periodo di stop. Ciononostante, la parentesi ai box non ha intaccato il talento puro di Verschaeren, che ha dimostrato grande determinazione nel ritrovare la piena forma fisica per tornare a competere ad alti livelli.

I numeri con l’Anderlecht e il nuovo capitolo in blucerchiato

La separazione dall’Anderlecht ha sancito la conclusione di una vera e propria bandiera del club: il tesserato ha salutato la maglia dei Mauve et Blanc in estate dopo ben 16 anni nel club, percorsi partendo dal settore giovanile fino alla prima squadra. Il suo bilancio complessivo con la compagine belga parla chiaro: 262 presenze, 33 gol e 34 assist, numeri che ne testimoniano la costante incisività negli ultimi trenta metri.

Per la Sampdoria, l’innesto di un profilo della sua caratura rappresenta un rinforzo di notevole spessore. Capace di agire sia da trequartista puro sia da esterno d’attacco o mezzala di qualità, il belga garantirà estro, rifinitura e imprevedibilità alla manovra. Superati i controlli sanitari, Verschaeren sarà pronto a mettersi a disposizione dello staff tecnico per iniziare ufficialmente il suo capitolo italiano.