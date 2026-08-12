Bologna, chiusa la trattativa per Roberto Piccoli: accordo con la Fiorentina. Operazione definita in prestito con obbligo

La trattativa per Roberto Piccoli al Bologna è arrivata alla conclusione. L’attaccante lascia la Fiorentina e si prepara a iniziare una nuova esperienza in rossoblù, con l’operazione ormai definita tra i due club.

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Secondo quanto riferito da Matteo Moretto, l’accordo prevede un prestito con obbligo di riscatto garantito, formula che porterà il trasferimento a diventare definitivo al verificarsi delle condizioni già stabilite dalle società.

Affare da circa 20 milioni

L’operazione ha un valore complessivo di circa 20 milioni di euro, considerando la quota fissa e i bonus previsti nell’intesa.

Il Bologna ha quindi deciso di puntare con convinzione sul centravanti, trasformando l’interesse delle ultime ore in un investimento importante per il presente e soprattutto per il futuro.

Piccoli pronto alla nuova avventura

Per la Fiorentina si chiude così l’esperienza dell’attaccante, mentre il Bologna si assicura un giocatore che potrà diventare una pedina importante nel reparto offensivo.

La trattativa è dunque chiusa: Piccoli è pronto a salutare Firenze e a vestire la maglia del Bologna. Un’operazione significativa anche dal punto di vista economico, con i rossoblù pronti a investire circa 20 milioni complessivi tra parte fissa e bonus.