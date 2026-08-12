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Juventus, nuova proposta per Lucumì: nell’affare può entrare Cabal
Juventus, nuova proposta per Lucumì: Cabal può entrare nell’affare. Riparte la trattativa con il Bologna
La Juventus torna a trattare con il Bologna per Jhon Lucumì. Dopo l’accordo raggiunto con il difensore sul contratto, la società bianconera è nuovamente al lavoro con il club rossoblù per provare a trovare la formula definitiva dell’operazione.
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Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, la Juventus avrebbe messo sul tavolo una nuova soluzione, inserendo anche Juan David Cabal come possibile contropartita nell’affare.
Cabal può diventare la chiave
L’inserimento del colombiano potrebbe modificare gli equilibri della trattativa e consentire alla Juventus di avvicinarsi alle richieste del Bologna per Lucumì.
I contatti tra le società sono quindi ripresi nelle ultime ore, dopo che il giocatore aveva già dato il proprio gradimento al progetto bianconero attraverso l’intesa sulle condizioni contrattuali.
La Juventus accelera per il difensore
Il passaggio decisivo resta ora trovare un accordo tra i due club. La Juventus punta sul possibile inserimento di Cabal per sbloccare l’operazione e portare Lucumì a Torino.
La trattativa è dunque nuovamente entrata nel vivo e le prossime ore potrebbero fornire indicazioni importanti sulla formula definitiva. Dopo l’intesa con il calciatore, il dialogo con il Bologna rappresenta l’ultimo ostacolo per provare a chiudere l’affare.
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