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Lautaro Martínez, nessun contatto concreto con il Barcellona: l’Inter resta tranquilla
Lautaro Martínez-Barcellona, per ora non c’è nulla: l’Inter resta tranquilla. Le nuove voci non trovano conferme
Nelle ultime ore sono tornate a circolare indiscrezioni dalla Spagna su un possibile interesse del Barcellona per Lautaro Martínez. Al momento, però, il rumore mediatico non trova riscontri concreti.
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Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, infatti, sia dal lato Inter sia dall’entourage del giocatore filtra massima tranquillità. Non risultano contatti significativi né passi ufficiali da parte del club blaugrana per provare a portare l’attaccante argentino in Catalogna.
Il Barça non ha ancora mosso passi concreti
La situazione, dunque, appare molto diversa da quella descritta da alcune recenti voci di mercato. Il Barcellona non avrebbe presentato offerte né avviato una trattativa per Lautaro.
Il nome dell’argentino può certamente essere considerato interessante per qualsiasi grande club europeo, ma al momento non esiste un’operazione concreta. La società nerazzurra non sembra quindi avere motivi per preoccuparsi e continua a considerare il proprio capitano un elemento centrale del progetto.
Lautaro pensa all’Inter
Anche dal fronte del giocatore non emergono segnali di apertura verso un trasferimento. Lautaro Martínez è concentrato sull’Inter e, in assenza di contatti concreti, il suo futuro resta saldamente legato ai colori nerazzurri.
Le voci sul Barcellona, quindi, restano per ora soltanto indiscrezioni. Servirebbero passi ufficiali e una proposta reale per trasformare il semplice interesse mediatico in una vera trattativa.
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