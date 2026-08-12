Lazio, rilancio per Frattesi: accordo vicino con l’Inter. Operazione da 15 milioni di euro

La Lazio accelera per Davide Frattesi e nelle ultime ore avrebbe effettuato un nuovo rilancio per provare a chiudere definitivamente l’operazione con l’Inter.

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Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, l’intesa tra i due club sarebbe ormai molto vicina. L’affare dovrebbe svilupparsi sulla base di un’operazione complessiva da circa 15 milioni di euro, attraverso un prestito oneroso con diritto di riscatto, destinato a trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni.

Resta un solo passaggio

La trattativa sembra quindi essere arrivata alle battute finali. Tra Lazio e Inter ci sarebbe una sostanziale convergenza sulla formula economica, mentre resta da definire come e quando scatterà l’obbligo di riscatto.

È proprio questo l’ultimo punto da sistemare prima di poter considerare conclusa l’operazione. Le parti sono al lavoro per trovare un accordo sulle condizioni che faranno scattare automaticamente l’obbligo.

Frattesi sempre più vicino alla Lazio

Il nuovo rilancio biancoceleste potrebbe dunque risultare decisivo. Se verrà trovata l’intesa sull’ultima clausola, Frattesi potrà diventare un nuovo giocatore della Lazio, chiudendo una trattativa che nelle ultime ore ha registrato una netta accelerazione.

La distanza tra le parti appare ormai ridotta al minimo e l’affare da 15 milioni complessivi è sempre più vicino alla fumata bianca.