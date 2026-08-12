Roma, ufficiale Molina: l’argentino è un nuovo giocatore giallorosso. Accordo definitivo con l’Atletico Madrid

La Roma ha ufficializzato l’arrivo di Nahuel Molina, che diventa a tutti gli effetti un nuovo calciatore giallorosso. L’esterno argentino approda nella Capitale dall’Atletico Madrid con un trasferimento a titolo definitivo e rappresenta un importante rinforzo per la squadra di Gian Piero Gasperini.

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Il giocatore ha firmato un contratto quadriennale con il club romanista e vestirà la maglia numero 20.

Un campione del mondo a Roma

Classe 1998, Molina vanta una lunga esperienza internazionale. In Europa ha indossato le maglie di Udinese e Atletico Madrid, collezionando complessivamente 249 presenze e 19 gol in tutte le competizioni.

Con la nazionale argentina ha invece raggiunto i massimi traguardi possibili. Il terzino ha partecipato a due Mondiali, conquistando il titolo iridato nel 2022 in Qatar, oltre ad aver vinto per due volte la Copa America, nel 2021 e nel 2024.

Sono 65 le presenze complessive raccolte da Molina con la maglia dell’Argentina.

Il comunicato della Roma

Il club giallorosso ha annunciato ufficialmente l’operazione con questo comunicato:

“L’AS Roma è lieta di annunciare l’arrivo di Nahuel Molina dall’Atletico Madrid. L’operazione si conclude con l’acquisto a titolo definitivo. Il calciatore ha sottoscritto un contratto quadriennale con il club giallorosso. In Europa, con le maglie di Udinese e Atletico Madrid, l’esterno conta 249 presenze e 19 gol in tutte le competizioni. Classe 1998, Molina è nazionale argentino. Con la propria selezione partecipa a due edizione del Mondiale, laureandosi campione iridato nel 2022 in Qatar, e vincendo due volte la Coppa America (2021 e 2024). Complessivamente, disputa 65 partite con la maglia “albiceleste”. Ha scelto la maglia numero 20. Benvenuto a Roma, Nahuel!!“.

La Roma accoglie così un campione del mondo con esperienza ai massimi livelli del calcio internazionale. Per Molina, invece, si apre una nuova pagina della carriera in Serie A, questa volta con l’obiettivo di diventare uno dei protagonisti del nuovo progetto giallorosso.