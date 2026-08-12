Inter, offerta ufficiale per Djed Spence: il giocatore ha detto sì. Sul tavolo oltre 30 milioni di euro

L’Inter fa sul serio per Djed Spence e ha ufficialmente inviato la propria proposta al Tottenham. L’operazione è entrata così nella fase decisiva, con il club nerazzurro intenzionato a chiudere l’affare.

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Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, sul tavolo ci sarebbe un’offerta superiore ai 30 milioni di euro per il laterale inglese. Un investimento importante che conferma la volontà dell’Inter di puntare con decisione sul giocatore.

Spence ha già detto sì all’Inter

Il punto particolarmente favorevole per i nerazzurri è rappresentato dalla posizione del calciatore. Djed Spence avrebbe già dato il proprio via libera al trasferimento e sarebbe pronto ad accettare la destinazione milanese.

L’accordo con il giocatore rappresenta quindi un passaggio fondamentale per l’operazione, mentre ora tutta l’attenzione è rivolta al Tottenham.

Palla agli Spurs

La proposta ufficiale è stata recapitata e adesso spetta al club inglese valutare l’offerta dell’Inter. La cifra, superiore ai 30 milioni, testimonia la concretezza della trattativa e potrebbe essere determinante per avvicinare le parti alla fumata bianca.

I nerazzurri hanno fatto la propria mossa, Spence ha già espresso il suo gradimento: ora la palla passa al Tottenham.



