Fiorentina, accordo verbale per Mateo Pellegrino: affare vicino. Intesa raggiunta con il Parma

La Fiorentina accelera per Mateo Pellegrino e sarebbe arrivata a un accordo verbale con il Parma per il trasferimento dell’attaccante argentino. La trattativa è entrata nella fase decisiva e potrebbe presto portare alla fumata bianca.

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Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, l’intesa tra i due club sarebbe stata raggiunta sulla base di una cifra di poco superiore ai 20 milioni di euro. Le parti avrebbero quindi trovato una sostanziale convergenza economica, mentre restano da completare gli ultimi passaggi dell’operazione.

Pellegrino ha già detto sì

Il giocatore aveva già raggiunto l’accordo con la Fiorentina nella giornata di ieri, come emerso nelle precedenti ore di mercato. A lavorare per trovare l’intesa ci ha pensato il suo agente Sabbag, impegnato da diversi giorni nei contatti con il club viola.

Il gradimento del centravanti argentino rappresenta dunque un altro tassello fondamentale per un’operazione ormai prossima alla chiusura.

Piccoli al Bologna, Pellegrino verso Firenze

La definizione dell’affare Pellegrino si intreccia anche con il mercato del Parma, che sta completando il passaggio di Piccoli al Bologna. Una volta sistemati gli ultimi dettagli, il percorso di Pellegrino verso Firenze potrà procedere verso la conclusione.

La Fiorentina ha quindi compiuto un passo importante per assicurarsi un attaccante che aveva individuato da tempo: accordo verbale con il Parma, intesa già raggiunta con il giocatore e operazione ormai vicina alla fumata bianca.



