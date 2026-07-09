I nerazzurri chiudono l’operazione: affare da 25 milioni più bonus, ora manca solo l’ufficialità per Khalaili all’Inter

L’Inter ha definito l’arrivo di Anan Khalaili, completando con successo la trattativa che porterà l’esterno a vestire la maglia nerazzurra. Come riportato da Fabrizio Romano, tra i principali esperti di calciomercato internazionale, l’accordo tra i due club è stato raggiunto al termine dell’incontro decisivo che ha visto la presenza del direttore sportivo Piero Ausilio.

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L’intesa prevede un investimento complessivo di 25 milioni di euro, ai quali si aggiungeranno eventuali bonus legati al rendimento del giocatore e agli obiettivi concordati. Dopo giorni di contatti e negoziati, il confronto faccia a faccia si è rivelato determinante per arrivare alla fumata bianca.

Per il club milanese si tratta di un rinforzo importante sulle corsie esterne, con Khalaili pronto a iniziare la sua nuova avventura in Serie A. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, il calciatore svolgerà le visite mediche nel corso del weekend: l’iter partirà nella giornata di sabato, prima della firma sul contratto.

Successivamente il giocatore raggiungerà Milano, dove completerà gli ultimi passaggi burocratici che precederanno l’annuncio ufficiale. L’Inter mette così a segno un altro colpo di mercato, assicurandosi un profilo seguito da tempo e considerato ideale per rafforzare la rosa in vista della nuova stagione.