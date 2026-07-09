Grosso: «L’obiettivo è ricostruire una Fiorentina competitiva e duratura. Atta? Complimenti al direttore per questa operazione»

Fiorentina news: Fabio Grosso si presenta con apertura dedicata ai ringraziamenti al Sassuolo, dove ha brillato soprattutto nella scorsa stagione. Le dichiarazioni in conferenza stampa:

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PAROLE – «Vorrei fare i ringraziamenti alla mia ex società, ho trascorso due anni bellissimi a Sassuolo insieme alla famiglia Squinzi e a Giovanni Carnevali»

MONDIALE – «Sono passati 20 anni dalla vittoria del Mondiale, penso che il livello che abbiamo toccato nel 2006 rimanga nelle pagine di storia. Poi è passata tanta acqua sotto i ponti, ho scelto di fare l’allenatore e ci sono percorsi che servono per provare a diventare sempre migliori. Fare oggi questa conferenza è sicuramente speciale»

FIORENTINA – «Sono contentissimo di questa grande opportunità. Ci metteremo al lavoro per portare questa proprietà a costruire qualcosa di bello. Ci confrontiamo tanto io e Ferrari, abbiamo trovato l’intesa e siamo consapevoli che la proprietà ha volontà di ricostruire. Tempo e lavoro fanno sì che si realizzino le cose. Il nostro obiettivo è ricostruire una Fiorentina competitiva e duratura»

ATTA – «Complimenti al direttore per questa operazione – ha dichiarato Grosso – Ho scritto a Fabio chiedendogli ‘Siamo sicuri?’. Ha un potenziale davvero grande, ha ancora una strada lunga da percorrere, me lo immagino nel ruolo di centrocampista. Un giocatore che ha qualità, tecnica, energia e quantità. Lo vedo come mezz’ala sinistra. Per ora non abbiamo pensato alle strategie sulle immagini»