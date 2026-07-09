Accordo raggiunto con la Lazio: operazione complessiva da circa 30 milioni di euro. Domani le visite mediche di Gila col Milan

Mario Gila è ormai a un passo dal diventare un nuovo calciatore del Milan. Il difensore spagnolo è atteso questa sera a Milano, dove inizierà la sua avventura in rossonero, mentre nella giornata di venerdì 10 luglio sosterrà le visite mediche prima della firma sul contratto e dell’ufficializzazione del trasferimento.

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Per arrivare alla fumata bianca, il Milan ha dovuto rivedere la propria proposta economica. Dopo il rifiuto della prima offerta da 25 milioni di euro più 2 di bonus, la dirigenza rossonera ha aumentato la parte fissa dell’accordo fino a 27-28 milioni, raggiungendo così un’intesa con la Lazio.

L’operazione avrà un valore complessivo di circa 30 milioni di euro, considerando anche i bonus facilmente raggiungibili inseriti nell’accordo. Una cifra che ha convinto il club biancoceleste a dare il via libera alla cessione del centrale.

Dal trasferimento beneficerà anche il Real Madrid, che aveva mantenuto il 50% sulla futura rivendita del giocatore. Per questo motivo, circa 15 milioni di euro finiranno nelle casse del club spagnolo, in virtù della clausola concordata al momento della cessione di Gila alla Lazio.

Con questo acquisto il Milan aggiunge un nuovo tassello al reparto arretrato, assicurandosi un difensore che rappresenta uno degli innesti più importanti dell’estate rossonera.