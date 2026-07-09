Calciomercato Barcellona: Karim Adeyemi dice sì ai blaugrana

Accordo totale con l’esterno tedesco: ora si cerca l’intesa economica con il Borussia Dortmund

Karim Adeyemi è sempre più vicino a diventare uno dei colpi più caldi del mercato del Barcellona per la stagione 2026-27. Il ventiquattrenne esterno tedesco ha infatti raggiunto un accordo totale con la dirigenza azulgrana sia per quanto riguarda la durata del contratto sia per i dettagli economici. Secondo quanto rivelato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, il calciatore ha già comunicato ufficialmente al Borussia Dortmund la sua ferma volontà di trasferirsi in Spagna in estate, chiedendo di far avanzare la trattativa.

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La posizione del Dortmund e la regia di Mendes

Con il sì del giocatore in tasca, il Barcellona ha rotto gli indugi inviando una prima offerta formale al club tedesco per avviare la trattativa. Il Borussia Dortmund si trova in una posizione di svantaggio negoziale: il contratto di Adeyemi scadrà a giugno 2027 e l’attaccante ha già rifiutato tutti i tentativi di rinnovo proposti negli ultimi mesi. Per evitare il rischio di perderlo a parametro zero tra un anno, i tedeschi sono costretti a cederlo subito.

Il prezzo fissato dal club teutonico si aggira intorno ai 40 milioni di euro, ma il Barça è già al lavoro per limare i costi della transazione. Un ruolo chiave nella fluidità dell’operazione è interpretato dal potente agente Jorge Mendes; la sua agenzia, la Gestifute, gestisce gli interessi del giocatore e vanta storici canali preferenziali con il club catalano.

L’identikit tattico per Hansi Flick

Sul piano sportivo, l’acquisto ha già ricevuto il definitivo via libera da parte di Hansi Flick. Il tecnico del Barcellona conosce alla perfezione il talento teutonico e sa quanto il suo profilo possa arricchire la rosa:

Velocità ed estro: Adeyemi è un attaccante moderno capace di spaccare le partite grazie a una formidabile accelerazione e all’abilità nell’uno contro uno.

Adeyemi è un attaccante moderno capace di spaccare le partite grazie a una formidabile accelerazione e all’abilità nell’uno contro uno. Duttilità offensiva: può ricoprire diversi ruoli sul fronte d’attacco, giocando su entrambe le fasce, con una predilezione per la corsia di destra da cui ama accentrarsi.