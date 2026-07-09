Moviola Francia Marocco, gli episodi dubbi del match, valido per i quarti di finale dei Mondiali 2026

La moviola di Francia Marocco, con gli episodi dubbi della sfida valida per i quarti di finale dei Mondiali 2026. Arbitro dell’incontro Facundo Tello.

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PRIMO TEMPO

Al 12′ break di Brahim Diaz, arrivato a ridosso del limite dell’area, Koné rimonta e gli sottrae la palla senza fallo. Bravo Tello a dare la regola del vantaggio e poi a tornare indietro punendo l’entrata di Digne su Ounahi. Al 25′ ripartenza Francia, doppio passo di Mbappé, Mazraoui casca nella trappola e lo aggancia nettamente: rigore solare. Il Marocco reclamava un contatto su Hakimi in precedenza, Doue in realtà prende il pallone e il penalty viene confermato. Prima del tiro di Mbappé, Tello invita il giocatore a posizionare la palla sul dischetto e non qualche centimetro più avanti, il 10 francese lo sbaglia tirando debolmente.