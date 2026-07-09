Ederson Manchester United, conto alla rovescia: ultime visite in Inghilterra e firma ormai dietro l’angolo

Il mercato dell’Atalanta vive ore di grande movimento: mentre in nerazzurro è atteso l’arrivo di Gaetano, si avvicina sempre di più il trasferimento di Ederson al Manchester United. Dopo l’eliminazione dal Mondiale con il Brasile, il centrocampista è pronto a salutare la Serie A e a compiere il grande salto in Premier League.

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Ultimi step: visite mediche e firma

Ederson si trova già in Inghilterra, dove ha iniziato il primo ciclo di visite mediche con lo United. L’iter proseguirà anche domani, venerdì 10 luglio, con ulteriori controlli programmati dal club inglese per completare la valutazione fisica del giocatore. Si tratta di passaggi standard ma fondamentali per un’operazione di questo livello, che rappresenta una delle più importanti cessioni dell’estate per l’Atalanta.

Se tutto procederà senza intoppi, il centrocampista brasiliano potrà mettere la firma sul nuovo contratto e il Manchester United potrà annunciare ufficialmente il suo arrivo. A quel punto, per Ederson inizierà una nuova avventura in un club che lo considera centrale nel progetto tecnico e che punta su di lui per rinforzare la mediana in vista della prossima stagione.

L’addio all’Atalanta e al calcio italiano

Il trasferimento segna la fine di un ciclo importante a Bergamo: Ederson è stato uno dei giocatori più continui e determinanti della gestione Gasperini, protagonista di una crescita costante che lo ha portato a imporsi anche a livello internazionale. La Premier League rappresenta ora la naturale evoluzione del suo percorso, con lo United pronto a offrirgli un palcoscenico di primissimo livello.

La Dea, dal canto suo, si prepara a voltare pagina: l’arrivo di Gaetano e le altre operazioni in corso delineano una nuova fase del progetto nerazzurro, che come sempre punta a rinnovarsi senza perdere competitività.