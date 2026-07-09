Khalaili all’Inter, il padre racconta i retroscena della trattativa: «Mi sono venute le lacrime agli occhi»

Khalaili all’Inter, il retroscena del padre dell’esterno israeliano in arrivo dall’Union Saint-Gilloise sull’accordo con i nerazzurri

Anan Khalaili si avvicina sempre di più all’Inter. A raccontare i retroscena della trattativa è stato Madja Khalaili, padre del giovane esterno, intervenuto ai microfoni di 103FM. Il papà del calciatore ha spiegato l’emozione vissuta nel momento in cui è arrivata la notizia dell’accordo con il club nerazzurro.

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EMOZIONE – «Vengo dal mondo del calcio, quindi non mi emoziono così facilmente. Mi sono venute le lacrime agli occhi quando mi hanno detto che c’era l’accordo. È la prima volta che piango in vita mia. Questo ragazzo mi ha fatto piangere. Dovrebbe esserci la firma, deve volare dopodomani: gli mandano un aereo per portarlo da Bruxelles a Milano per le visite mediche e per firmare l’accordo».

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Khalaili Inter, la calma del giocatore e le tante offerte ricevute

Il padre ha poi raccontato anche la reazione sorprendentemente tranquilla di Khalaili, nonostante l’importanza del momento e le tante richieste arrivate nelle ultime settimane.

REAZIONE – «Non so di cosa sia fatto questo ragazzo, non esiste uno così imperturbabile. Oggi abbiamo portato avanti una trattativa di quasi tre ore, lo chiamiamo e lui dorme. Tutto tranquillo. Io non riesco a dormire e lui invece dorme. Poi si sveglia. Gli ho detto che c’era l’accordo e lui mi ha risposto: “Davvero? Dai, bene”. Ci sono state moltissime richieste da parte di squadre. Ora ve lo posso rivelare, perché se ne può parlare: Newcastle, Crystal Palace e Ipswich, che era arrivato a una valutazione di 30 milioni per prenderlo, ma lui non voleva. I belgi hanno insistito molto con noi, dicevano che il prezzo era alto. Poi all’improvviso sono entrate in scena Cagliari, Atalanta, Napoli e molte altre squadre».

Khalaili Inter, il ruolo della Champions League

La trattativa con l’Inter non è stata semplice, anche per le richieste elevate del club belga. Il padre di Khalaili ha però spiegato che i nerazzurri hanno sempre mostrato grande convinzione, spinti anche dalle prestazioni del giocatore in Champions League.

TRATTATIVA – «Loro hanno investito 7,5 milioni per prenderlo e adesso diventa il giocatore ceduto per la cifra più alta nella storia del club. È stata dura, davvero dura. Quando i belgi hanno chiesto una cifra molto alta, quasi tutto è saltato. Non è stato semplice. Però a un certo punto è arrivato un messaggio chiaro: “Stai tranquillo, andrai all’Inter. Se non sarà ora, sarà più avanti”. Anche il nuovo allenatore, quello che sta costruendo la rosa, lo voleva. Quello che ha dato all’Inter la forza di andare su di lui con decisione è stata la Champions League: lo hanno visto lì. Ha chiuso al secondo posto per tackle, al secondo posto nei duelli a terra e aerei, e al secondo posto per recuperi sui palloni in profondità e per passaggi chiave. Lì ha battuto tutti i record».

Per l’Inter, Khalaili rappresenta un investimento importante per la fascia e un profilo seguito con decisione nonostante la forte concorrenza di club italiani e inglesi.